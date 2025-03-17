Задолженность ООО «Гугл» перед телеканалами составила 91 квинтиллион 511 квадриллионов рублей

Tекст: Вера Басилая

По словам Таляровского, задолженность ООО «Гугл» перед российскими телеканалами включена в реестр текущих требований в деле о банкротстве, общая сумма долга составляет более 91 квинтиллиона 511 квадриллионов 687 триллионов рублей, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что задолженность «Гугла» зафиксирована на дату признания его банкротом, в отличие от обязательств американского Google, которые продолжают расти. Текущие кредиторы в деле о банкротстве могут рассчитывать на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности.

Суды обязали структуры Google разблокировать YouTube-каналы российских телеканалов, назначив неустойку на случай неисполнения, которая увеличивается в геометрической прогрессии. На заседании арбитражного суда Москвы сообщалось, что размер неустойки для американской Google достиг 2,8 дуодециллиона рублей.

После признания ООО «Гугл» банкротом 18 октября 2023 года начисление неустойки прекратилось, что свидетельствует об объективной невозможности исполнения судебных актов. Требования телеканалов о взыскании неустойки не будут удовлетворены с даты признания должника банкротом.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования бывших сотрудников ООО «Гугл» в приоритетном порядке перед другими кредиторами, включая телеканалы.

Также в Общественной палате заявили, что банкротство российской «дочки» Google и арест имущества экс-главы ООО «Гугл» Юлии Соловьевой на 232 млн рублей является закономерным итогом деятельности компании.