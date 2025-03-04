«История с банкротством российской "дочки" Google и арестом имущества Юлии Соловьевой – закономерное последствие многолетней деятельности ИТ-гиганта, основанной на глобальных финансовых махинациях, уклонении от налогов и вопиющей цензуре. Соловьева, будучи публичным лицом компании, долгое время с пеной у рта уверяла всех, что Google ведет бизнес прозрачно и в рамках закона. Но теперь ей придется лично отвечать за все темные делишки ИТ-гиганта. Аресты недвижимости на сотни миллионов и дорогих автомобилей говорят сами за себя: нажито, что называется, "непосильным трудом". Когда ты работаешь на компанию, чьи методы – это фальсификация отчетности, офшоры и монополизация, расплата неизбежна», – сказал он.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной налоговой службы о введении обеспечительных мер в отношении имущества Юлии Соловьевой. Судебное решение запрещает любые регистрационные действия с недвижимостью Соловьевой, стоимость которой превышает 232 млн рублей. В список арестованного имущества вошли жилые и нежилые помещения в Москве, Московской области и Красногорске.

Кроме того, под арест попали два автомобиля BMW: X7 2021 года выпуска и Z4 2011 года выпуска, общая стоимость которых превышает 13 млн рублей. Также наложен арест на денежные средства на банковских счетах Соловьевой, за исключением суммы, равной прожиточному минимуму.

Эти меры были приняты в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл», признанного несостоятельным в октябре 2023 года. Конкурсный управляющий Валерий Таляровский также инициировал привлечение к субсидиарной ответственности компаний Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited и других связанных лиц.