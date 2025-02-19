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Суд удовлетворил требования бывших сотрудников российского Google в приоритетном порядке
Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить требования бывших сотрудников ООО «Гугл» в приоритетном порядке по отношению к другим кредиторам, включая телеканалы.
Арбитражный суд Москвы, по данным «Ведомости», принял решение удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл». Решение было принято после обращения конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского, который указывал на нарушение законодательства России со стороны Google LLC и рост текущих обязательств ООО «Гугл».
В заявлении Таляровского подчеркивается, что неисполнение судебных актов Google LLC приводит к невозможности удовлетворить требования работников. Общая сумма задолженности по зарплате и компенсациям составляет около 480 млн руб., в то время как требования телеканалов и других текущих кредиторов превышают капитализацию Alphabet.
Бывшие сотрудники поддержали заявление управляющего, указав на отсутствие в законодательстве механизма изменения очередности в подобных ситуациях. Они также отметили, что требования телеканалов достигают фантастических значений – 2,8 дуодециллиона руб., что исключает справедливое удовлетворение требований.
На заседании суда юрист обратил внимание на нереалистичность суммы требований телеканалов. Суд поддержал позицию арбитражного управляющего, отметив, что такие суммы вызваны отказом Google исполнять судебные решения. Решение суда может стать прецедентом в российской правоприменительной практике.