Суд арестовал участника «Некрокомиккона» за сатанинскую символику
Участник «Некрокомиккона» в Петербурге арестован за символику с пентаграммой
Гость фестиваля «Некрокомиккон» получил 12 суток административного ареста за публичную демонстрацию атрибутики с пентаграммой и изображением Бафомета на Красногвардейской площади.
Красногвардейский районный суд Петербурга назначил местному жителю Артему Репину 12 суток административного ареста за публичную демонстрацию сатанинской символики (движение сатанизма решением Верховного суда признано в РФ экстремистским), передает РИА «Новости».
Репин пришел на фестиваль «Некрокомиккон» в гриме и костюме священника, держа в руках бокал и книгу с изображением пентаграммы и Бафомета, а также надписью «Сатанинские ритуалы».
По выводам суда, эта символика соответствует международным признакам движения сатанистов, которое признано экстремистским решением Верховного суда России. Административное производство в отношении Репина возбуждено по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за демонстрацию нацистской или экстремистской символики.
Фестиваль «Некрокомиккон», объявленный как музыкальное событие с элементами мистики, рок-концертом и ярмаркой артефактов, должен был пройти 1-2 ноября, однако его проведение было прервано после отзыва городского разрешения. Организаторы сообщили об этом на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Ранее также сообщалось, что продюсер фестиваля Алексей Самсонов, гражданин Казахстана, был задержан за нарушение миграционного законодательства и помещен в спецучреждение до 29 января. Позже в оперативных службах уточнили, что против Самсонова возбуждено уголовное дело за использование миграционной карты с поддельной печатью.