Продюсер «Некрокомиккона» стал фигурантом дела из-за миграционной карты

Продюсера «Некрокомиккона» обвинили в использовании поддельной миграционной карты

Tекст: Мария Иванова

Продюсер фестиваля «Некрокомиккон» Алексей Самсонов стал фигурантом уголовного дела из-за миграционной карты с подозрительной печатью, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник в оперативных службах, Самсонов был задержан в Петербурге за нарушение миграционного законодательства и помещен в спецучреждение для выдворяемых иностранцев.

Ранее стало известно, что Самсонов, являющийся мигрантом из Казахстана, оказался в России с нарушением порядка пребывания. Красногвардейский районный суд Петербурга назначил ему штраф в размере 5 тыс. рублей и постановил поместить в спецучреждение до 29 января, поскольку выдворение в установленные законом 48 часов невозможно из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.

В отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ – речь идет о возможном использовании заведомо поддельной миграционной карты. По словам источника, печать, использованная для продления срока пребывания Самсонова в стране, не соответствует утвержденным образцам.

Фестиваль «Некрокомиккон», музыкальное и культурное событие с элементами мистики и фантастики, планировалось провести в Красногвардейском районе Петербурга 1-2 ноября. Однако, как сказано в сообщении организаторов во «ВКонтакте», мероприятие было прервано после того, как профильный комитет правительства города отозвал разрешение на его проведение – организаторы пообещали перенести фестиваль на другую дату.

