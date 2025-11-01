Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Продюсера фестиваля «Некрокомикон» решили выдворить из России
В Петербурге задержан продюсер фестиваля «Некрокомикон» Алексей Самсонов, ему грозит административное выдворение из России за нарушение миграционного законодательства, сообщил источник в правоохранительных органах.
Самсонов является гражданином Казахстана, он стал фигурантом протокола о нарушении режима пребывания на территории России, указал собеседник ТАСС.
В случае установления вины Самсонову грозит штраф от 5 до 7 тыс. рублей с последующим административным выдворением из страны или без такового.
Фестиваль «Некрокомиккон», совмещающий музыкальные выступления, конкурс косплея, квесты и рок-концерт, должен был стартовать 1 ноября и продолжаться два дня в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади.
По информации СМИ, накануне сотрудники полиции и Росгвардии перекрыли площадку, остановив монтаж и подготовку к мероприятию, однако официального подтверждения этой информации от правоохранителей пока нет.
Из открытых источников известно, что «Некрокомикон» проводится в Петербурге с 2016 года под названием «Старкон Хеллоуин», а нынешний продюсер Самсонов указан в группах мероприятия в соцсетях.