Продюсера фестиваля «Некрокомикон» решили выдворить из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Самсонов является гражданином Казахстана, он стал фигурантом протокола о нарушении режима пребывания на территории России, указал собеседник ТАСС.

В случае установления вины Самсонову грозит штраф от 5 до 7 тыс. рублей с последующим административным выдворением из страны или без такового.

Фестиваль «Некрокомиккон», совмещающий музыкальные выступления, конкурс косплея, квесты и рок-концерт, должен был стартовать 1 ноября и продолжаться два дня в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади.

По информации СМИ, накануне сотрудники полиции и Росгвардии перекрыли площадку, остановив монтаж и подготовку к мероприятию, однако официального подтверждения этой информации от правоохранителей пока нет.

Из открытых источников известно, что «Некрокомикон» проводится в Петербурге с 2016 года под названием «Старкон Хеллоуин», а нынешний продюсер Самсонов указан в группах мероприятия в соцсетях.