Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.8 комментариев
Полиция Екатеринбурга начала проверку после нападения на артиста Гликогена
В Екатеринбурге началась проверка после появления сообщений о нападении на актера и телеведущего Андрея Гликогена (Андрей Карпов).
Главное управление МВД по Свердловской области начало проверку после появления в интернете информации о нападении на артиста Андрея Гликогена (настоящее имя Андрей Карпов), передает ТАСС.
В СМИ появились сообщения, что на артиста якобы напал полицейский, выстрелил в воздух из табельного оружия, а затем надел на него наручники – причиной могла стать ревность.
Руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых заявил: «Достоверность опубликованных в сети Интернет сведений в настоящее время проверяется». Он пояснил, что к проверке привлекут сотрудников подразделения собственной безопасности областного главка МВД.
Горелых также призвал «не делать преждевременных однозначных выводов» до завершения проверки всех обстоятельств инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шестиклассник принес в школу пистолет в Екатеринбурге. Правоохранители начали проверку после сообщений об угрозах школам Екатеринбурга. Подростки ранили из пневматического оружия школьницу в Екатеринбурге.