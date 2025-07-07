Полиция Екатеринбурга начала проверку после нападения на артиста Гликогена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главное управление МВД по Свердловской области начало проверку после появления в интернете информации о нападении на артиста Андрея Гликогена (настоящее имя Андрей Карпов), передает ТАСС.

В СМИ появились сообщения, что на артиста якобы напал полицейский, выстрелил в воздух из табельного оружия, а затем надел на него наручники – причиной могла стать ревность.

Руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых заявил: «Достоверность опубликованных в сети Интернет сведений в настоящее время проверяется». Он пояснил, что к проверке привлекут сотрудников подразделения собственной безопасности областного главка МВД.

Горелых также призвал «не делать преждевременных однозначных выводов» до завершения проверки всех обстоятельств инцидента.

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