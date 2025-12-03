Собянин назвал «плохой шуткой» идею метро до Петербурга и Архангельска

Tекст: Ольга Иванова

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии на телеканале «ТВ Центр» прокомментировал вопрос о возможности продления Рублево-Архангельской линии метро до Архангельска, передает ТАСС. Ведущий заметил, что линия дошла до Рублевки, и поинтересовался, может ли она дойти дальше на север.

На это Сергей Собянин с улыбкой ответил: «Плохие шутки у вас». Вопрос о строительстве метро между Москвой и Петербургом мэр также прокомментировал скептически, отметив, что подобные идеи кажутся несерьезными.

Он уточнил, что между двумя городами строится высокоскоростная магистраль, и этого «более чем достаточно». Мэр добавил, что в проект активно вовлечены Москва, Петербург, Московская, Тверская, Новгородская и Псковская области. Он подчеркнул, что работа идет масштабная и сложная, но выразил надежду на успешную реализацию проекта.