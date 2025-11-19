Суд в Краснодарском крае оштрафовал мужчину за сатанинские картинки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Краснодарском крае оштрафовал местного жителя за публикацию изображений с символикой сатанизма в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Полицейские обнаружили на его личной странице картинки с пентаграммами и фигурами, ассоциируемыми с сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и включено в перечень террористических и экстремистских организаций.

В материалах дела отмечается, что фотографии были размещены примерно восемь-десять лет назад. На заседании мужчина признал свою вину и пояснил, что картинки показались ему забавными, когда он их публиковал. После обнаружения изображений, мужчина их удалил.

По итогам заседания суд признал мужчину виновным в пропаганде или публичном демонстрировании символики экстремистской организации. В конце октября ему назначили штраф в размере две тысячи рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жюри и зрители конкурса «Евровидение» отметили рост эпатажа и тенденцию к демонстрации сатанинских образов на сцене. Египетские журналисты сравнили бывшего президента США Барака Обаму с дьяволом.