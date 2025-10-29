Психолог объяснил переход Радведы Поклонской от православия к неоязычеству

Tекст: Татьяна Косолапова

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская изменила свое имя на «Радведа». Об этом сообщил журналист Сергей Мардан, против которого девушка подала иск о защите чести и достоинства.



«Смена имени или фамилии – это личное дело любого взрослого человека. Что касается мотивов, то они могут быть разные. Обычно, это попытка начать новую жизнь. Новую жизнь часто хотят начать тогда, когда прежняя стала или не интересна, или опасна», – объясняет Кульгавчук.

Он замечает, что творческие или публичные люди, к которым можно отнести и Поклонскую, периодически меняют свои псевдонимы. Такое «ребрендинг» может быть показателем не внутренних изменений, а желанием обновить образ, словно гардероб.

«Человек может на протяжении жизни искать себя и в разных учениях и религиях. Мода на неоязычество стала появляться в последние годы, для некоторых людей это что-то новое, но с привкусом обращения «к истинным корням». Это новое – хорошо забытое старое. Оно одновременно и новое, и модное, и старое. Этим и некоторых привлекает», – разъясняет психотерапевт.

Ранее религиовед Роман Лункин рассказал, что что Поклонская сознательно выстраивает уютный и красивый мир, альтернативную реальность. Ее переход в неоязычество совпал с появлением интереса к нему в патриотической среде, а новый образ Поклонской – наяды или нимфы – призван разбавить там жесткую патриотическую риторику.