Bloomberg: Восточные страны ЕС начали работу над укреплением обороны
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в эфире радио Yle, что страны восточного фланга Европейского союза на следующей неделе начнут практическую работу по усилению обороны блока.
Группа стран Европейского союза, граничащих с Россией, на следующей неделе приступит к реализации конкретных мер по укреплению обороны блока у восточных рубежей, сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
В интервью государственному радио Yle Орпо заявил, что в Хельсинки во вторник пройдет саммит Восточного фланга. В нем примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. Основная задача встречи – согласовать совместные действия по наращиванию обороны и выработать единую позицию в рамках ЕС.
«Россия – это угроза сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Петтери Орпо. Он добавил, что наибольшее давление сейчас ощущается именно на восточных границах Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военно-морские силы Финляндии завершили учебные пуски и начали эксплуатацию новейшей системы ракет класса «земля – земля» SSM 2020.
В то же время глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что отправка финских военных на Украину маловероятна.
До этого в Финляндии на учениях впервые применили ракеты «воздух – земля» Hellfire.