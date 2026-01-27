Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.5 комментариев
Суд Баку продлил арест задержанных прошлым летом россиян
Хатаинский районный суд Баку продлил на три месяца срок содержания под стражей граждан России, которых задержали летом прошлого года, сообщило информагентство АПА.
Решение касается нескольких россиян, обвиняемых в обороте наркотиков и кибермошенничестве, передает ТАСС.
По словам адвоката одного из арестованных Джавада Джавадлы, он планирует подать апелляционную жалобу на это постановление суда.
Граждан России задержали азербайджанские правоохранители в конце июня прошлого года. Сабаильский районный суд 1 июля избрал для них меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, а 28 октября Хатаинский суд продлил срок ареста еще на три месяца.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о важности освобождения задержанных Азербайджаном россиян для улучшения двусторонних контактов.