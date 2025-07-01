Суд в Баку арестовал восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях

Tекст: Антон Антонов

Суд Сабаильского района Баку арестовал на четыре месяца всех восьмерых российских граждан, задержанных по данному делу. «Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось», – приводит РИА «Новости» текст сообщения APA.

Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

Поводом для обострения отношений между двумя странами стала острая реакция Баку на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ. Кроме того, в Азербайджане арестованы руководитель «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов.