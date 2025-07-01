Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.11 комментариев
Суд в Баку арестовал восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях
Восемь Россиян, которые, по версии азербайджанской стороны, якобы причастны к транзиту наркотиков и киберпреступлениям, арестованы в Баку на четыре месяца, сообщает местное агентство APA.
Суд Сабаильского района Баку арестовал на четыре месяца всех восьмерых российских граждан, задержанных по данному делу. «Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось», – приводит РИА «Новости» текст сообщения APA.
Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.
Поводом для обострения отношений между двумя странами стала острая реакция Баку на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ. Кроме того, в Азербайджане арестованы руководитель «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов.