В ДТП с грузовиком на МКАД пострадали три человека

Tекст: Елизавета Шишкова

Дорожно-транспортное происшествие произошло на западе столицы, передает РИА «Новости». В московском управлении Госавтоинспекции раскрыли подробности массовой аварии.

«По предварительным данным, на 59 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Тонар» с последующим столкновением еще с одним автомобилем», – говорится в официальном сообщении.

В результате инцидента травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Fiat. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, движение на данном участке магистрали серьезно затруднено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Московской кольцевой автодороге грузовик въехал в колонну стоящих автомобилей.

В феврале на 22-м километре этой трассы столкнулись пять машин.

Осенью прошлого года на Киевском шоссе в столице произошла крупная авария с участием трех большегрузов.