Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?3 комментария
В ДТП с грузовиком на МКАД пострадали три человека
Легковой автомобиль врезался в припаркованный большегруз и зацепил еще одну машину на внешней стороне МКАД, в результате чего пострадали три человека, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на западе столицы, передает РИА «Новости». В московском управлении Госавтоинспекции раскрыли подробности массовой аварии.
«По предварительным данным, на 59 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля «Фиат» совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Тонар» с последующим столкновением еще с одним автомобилем», – говорится в официальном сообщении.
В результате инцидента травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Fiat. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, движение на данном участке магистрали серьезно затруднено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Московской кольцевой автодороге грузовик въехал в колонну стоящих автомобилей.
В феврале на 22-м километре этой трассы столкнулись пять машин.
Осенью прошлого года на Киевском шоссе в столице произошла крупная авария с участием трех большегрузов.