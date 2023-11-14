Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.0 комментариев
Путин обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»
Путин в видеосообщении обратился к участникам «100 дней до Игр будущего»
Российский лидер Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего», рассказав, что образ нынешней России отражает идею соединить киберспорт и классические виды спорта.
«Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – процитированы слова главы государства на сайте Кремля.
По его словам, участники и гости «Игр будущего» смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань – в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры.
Также президент добавил, что спорт в России – это «символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма». Путин подчеркнул, что «Игры будущего» уже объединили представителей 50 государств, и это далеко не конец.
«Предстоящий турнир вызовет oтклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многопoлярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства», – заключил Путин.
Международные соревнования «Игры будущего» пройдут 23 февраля следующего года в Казани.