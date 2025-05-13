Путин одобрил программу поддержки угольной отрасли с новыми мерами

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин одобрил антикризисную программу поддержки угольной отрасли, передает «Коммерсант». Среди ключевых мер – учреждение специального агентства для управления банкротствами и оздоровления угольных предприятий, а также предоставление финансовых льгот и транспортных скидок. ОАО РЖД обязано на восемь месяцев вернуть понижающие коэффициенты для дальних перевозок и установить максимальную скидку 12,8% на экспортные перевозки угля в южном и северо-западном направлениях. Затраты транспортной монополии будут компенсированы из бюджета.

В документе отмечается, что финансовое положение ряда угольных предприятий остается тяжелым, несмотря на ранее принятые меры. В зоне риска находятся 30 предприятий с суммарной добычей около 30 млн тонн угля в год и штатом порядка 15 тыс. человек. Для борьбы с возможными социальными последствиями предусмотрены отсрочки по налогам и страховым взносам на 12 месяцев, а также кампания по переобучению и трудоустройству высвобождаемых работников.

Письмо вице-премьера Александра Новака с предложениями было согласовано с премьер-министром Михаилом Мишустиным и направлено президенту 25 апреля. Также в целях стратегического партнерства с Китаем и Индией предлагается инициировать переговоры об отмене импортных пошлин на российский уголь.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия обладает запасами угля на несколько столетий. Россия ведет масштабное развитие инфраструктуры для укрепления позиций на азиатском нефтяном рынке.