ВСУ ударили дроном по рынку в Каховке

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Нацисты обстреляли стихийный рынок на Светловской площади в Каховке. Проводил встречу с жителями возле универсама. И в этот момент взрыв. Люди падают, прилавки разлетаются, все в пыли», – сообщил Филипчук, передает ТАСС.

Он добавил, что находился в 20 метрах от места взрыва. После детонации он подбежал к людям и удостоверился, что все остались живы.

«Оглушило всех, кто-то лежит на земле, люди испуганы, но живы», – добавил руководитель округа.

Филипчук отметил, что дрону оставалось несколько метров до места скопления людей, БПЛА угодил в машину, которая стояла перед ними. Автомобиль остановил взрывную волну и осколки.

В конце июля пожилой мужчина погиб в результате сброса боеприпаса с украинского дрона в Каланчаке.

В марте двое мирных жителей получили ранения при ударах беспилотников в Каховском округе.

В феврале три человека пострадали при обстреле местного рынка в Каховке.