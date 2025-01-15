Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Число погибших от поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 19 человек
В Стамбуле 19 человек погибли от отравления фальшивым алкоголем
В Стамбуле число погибших от отравления фальшивым алкоголем выросло до 19 человек, 33 пострадавших находятся на лечении в больницах города.
Как передает ТАСС, число летальных исходов от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле возросло до 19 человек. На данный момент за медицинской помощью в связи с отравлениями обратились 46 человек. Из них 33 человека продолжают получать лечение в медицинских учреждениях города.
Ранее сообщалось, что в результате употребления фальшивого алкоголя скончались 11 человек, включая семь граждан Туркмении. После происшествия было возбуждено уголовное дело, предусматривающее статью о попытке умышленного убийства. В рамках расследования задержаны двое подозреваемых, которые, по данным телеканала NTV, являются гражданами Туркмении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие отельеры начали устанавливать видеокамеры и нанимать детективов, чтобы защититься от исков британских туристов. Власти Турции нашли способ для борьбы с метиловым алкоголем, который представляет угрозу для безопасности отдыхающих. Полиция Турции изъяла 1,5 тыс. коробок с поддельным алкоголем, что стало частью усилий по обеспечению безопасности туристов в стране.