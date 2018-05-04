Турецкие отели стали нанимать детективов для защиты от британских туристов

Турецкие отельеры устанавливают видеокамеры и нанимают детективов, чтобы защититься от исков британских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

После отдыха в Турции британские туристы подают жалобы на «испорченный отпуск» по причине «некачественного питания» в гостинице или «несчастного случая» по вине персонала отеля, сообщили в АТОР.

По сведениям Ассоциации британских туристических агентств (ABTA), в 2017 году в целом количество «исков по болезни на отдыхе» выросло на 434% по сравнению с 2016 годом. Наиболее частой жалобой стали желудочные болезни из-за якобы некачественного питания или алкоголя. В целом британцы за год отсудили у иностранных отелей компенсации на сумму 370 млн фунтов. Основная масса жалоб приходится на испанские курорты.

Заместитель председателя Федерации турецких отельеров (TUROFED) Бюлент Бюльбюлоглу рассказал СМИ, что британские суды обычно выносят «приговоры против владельцев гостиниц», и отельеры вынуждены платить по «фальшивым претензиям» в 6 из 10 случаев.