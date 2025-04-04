  • Новость часаСША объявили об увеличении оборонного бюджета
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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело
    МИД выпустил видео о десяти волнах расширения НАТО на восток
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    Завершена огранка крупнейшего бриллианта России
    Россия выслала трех молдавских дипломатов
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Китай ввел пошлины в 34 % на все товары из США
    Названы причины крушения нефтетанкеров в Керченском проливе
    Власти Грузии собрались запретить марши и символику ЛГБТ
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 15:59 • Новости дня

    Суд Башкирии передал в доход государства имущество экс-менеджера Газпрома

    Суд Башкирии обязал изъять акции экс-менеджера Газпрома в доход государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Арбитражный суд Башкирии признал недействительными сделки экс-менеджера Газпрома Алексея Митюшова по приобретению акций и обратил имущество в доход государства, включая акции нескольких крупных предприятий.

    Арбитражный суд Башкирии признал недействительными сделки Алексея Митюшова, бывшего менеджера Газпрома, по приобретению акций ряда предприятий. Как передает ТАСС, суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ, решив обратить имущество Митюшова в доход государства.

    Суд постановил взыскать в доход РФ 100% акций таких компаний, как АО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Нефтехимремстрой», ООО «Ремонтно-механический завод» и ООО «Техцентр». Также подлежали взысканию акции ООО «Ремэнергомонтаж», Салаватского катализаторного завода и ООО «Подземнефтегаз». Суд поддержал ходатайство прокуратуры о немедленном исполнении решения, чтобы избежать рисков прекращения деятельности предприятий и утраты рабочих мест.

    Антон Панов, представитель Митюшова, сообщил о намерении обжаловать решение суда. На данный момент остается неясным, как это может повлиять на будущее упомянутых предприятий и их сотрудников.

    Ранее генеральная прокуратура России предъявила обвинения бывшим топ-менеджерам Газпрома Кириллу Селезневу и Алексею Митюшову в незаконном выводе 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават».

    3 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия увеличила численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали западные аналитики, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

    Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.

    Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.

    Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.

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    3 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Россию хотят обвинить в гибели американских солдат в литовском болоте

    Delfi: Литва хочет обвинить Россию в гибели американских солдат в литовском болоте

    Россию хотят обвинить в гибели американских солдат в литовском болоте
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные утонули в литовских болотах, и в случившемся усматривают «российский след», якобы присутствие солдат на полигоне в Пабраде связано с политикой устрашения Москвы в Европе, пишет издание Delfi.

    Американские военные, находившиеся на маневрах в Литве, утонули в болотах, и издание Delfi Литва предположило, что в этом происшествии якобы может быть виновата Россия. Автор публикации пишет, что военные не должны были вообще оказаться на полигоне в Пабраде, если бы не действия президента России Владимира Путина, которые, по мнению автора, направлены на запугивание Европы, передает KP.RU.

    В качестве поддержки для семей утонувших солдат организован сбор пожертвований. Однако инициатива вызвала критику, и некоторые аккаунты в социальных сетях, выразившие негативное отношение к сбору средств, были названы «прокремлевскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Литвы инициировала расследование по выяснению обстоятельств гибели американских военных.

    Газета также сообщала, что четверо американских военных погибли в Литве при попытке эвакуировать машину из болота после учений на военном полигоне в Пабраде.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 17:34 • Новости дня
    Porsche сделал официальное заявление по производству танков

    Porsche опроверг возобновление производства танков

    Porsche сделал официальное заявление по производству танков
    @ Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка опроверг информацию о возвращении компании к производству танков, подчеркнув, что такие заявления не соответствуют действительности.

    В своем заявлении Цемелка подчеркнул: «Заявление о том, что Porsche SE снова будет производить танки, я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно», передает РИА «Новости».

    Исторически Porsche участвовала в разработке немецких тяжелых танков Tiger (P) и сверхтяжелого танка Maus в 1940-е годы, а также в создании танка Leopard в 1960-е годы. Однако нынешний курс компании, владеющей акциями Volkswagen SE и Porsche AG, не предусматривает возврата к военному производству.

    Ранее немецкое издание Europaische Sicherheit & Technik сообщило о планах Porsche SE вернуться к производству вооружений из-за убытков в размере около 20 млрд евро за 2024 год. Это вызвало волну сообщений в российских СМИ о возможном производстве танков компанией.

    На фоне экономических трудностей, газета Stuttgarter Zeitung также писала о намерении Porsche сократить около 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году. Штаб-квартира компании расположена в Штутгарте.

    Ранее западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию. Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как иностранный автопром начинает возвращаться в Россию.

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    3 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    Захарова напомнила Вучичу о роли Красной армии при освобождении Югославии
    Захарова напомнила Вучичу о роли Красной армии при освобождении Югославии
    @ Ольга Ландер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию своими силами.

    По словам Вучича, сербская армия освободила Югославию от нацистов в основном своими силами. Захарова выразила удивление этой формулировкой, подчеркнув, что в год 80-летия Победы важно помнить вклад Красной армии в освобождение Европы, в том числе Югославии, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что около 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии погибли, освобождая Югославию, из них более четырех тысяч пали в боях за Белград осенью 1944 года. Она также отметила, что в составе Народно-освободительной армии Югославии воевали около 6000 советских граждан, из которых полторы тысячи погибли. Более 2000 советских солдат и офицеров были награждены югославскими орденами и медалями.

    Дипломат также добавила, что в Сербии заботятся о 49 захоронениях советских воинов, а российские представители приняли участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда. Захарова выразила надежду, что высказывание Вучича было лишь неудачной формулировкой, и призвала сербских коллег не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.

    Важной датой для Сербии считается 20 октября 1944 года, когда завершилась Белградская операция, в которой участвовали части 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Толбухина, а также бойцы НОАЮ Иосипа Броз Тито. В центре Белграда находится мемориал, посвященный павшим бойцам Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии, где горит Вечный огонь.

    Ранее Вучич заявил, что сербская армия освободила Югославию от нацистской оккупации в основном собственными силами, хотя получила помощь от Красной армии.

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    3 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон.

    Американские компании готовы занять отрасли, которые оставили покинувшие российский рынок компании из Европы, сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон изучают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

    Также глава фонда пояснил, что встретился в американской столице с ключевыми членами администрации США, в ходе встреч обсуждалось восстановление диалога двух стран. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию России.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

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    3 апреля 2025, 22:01 • Новости дня
    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении Ан-225 «Мрия» артиллерией ВСУ

    Экс-депутат Рады подтвердил уничтожение «Мрии» артиллерией ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в феврале 2022 года на аэродроме Гостомель под Киевом в результате обстрела украинскими военными, заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Куприй.

    Куприй заявил, что самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате обстрела аэродрома Гостомель под Киевом Вооруженными силами Украины в феврале 2022 года, передает ТАСС.

    По его словам, имеются видеодоказательства, на которых видно, как ракеты из системы «Град» летят в сторону аэропорта, и что удары наносили украинские самолеты. Он также добавил, что уголовное дело по этому инциденту сфальсифицировано, и задал вопрос о незащищенности аэропорта.

    Экс-депутат подчеркнул, что руководство концерна «Антонов» получило письмо от главы «Укроборонпрома» Юрия Гусева, в котором тот отрицал наличие угрозы для авиапарка и фактически запретил перемещение самолетов, включая «Мрию», из аэропорта.

    Куприй выразил сомнение относительно действий Гусева, который сейчас обладает дипломатическим иммунитетом в Баку, и подчеркнул необходимость выяснения причин, по которым решение об эвакуации не было принято.

    Ан-225 «Мрия» был крупнейшим грузоподъемным самолетом в мире, его грузоподъемность достигала 250 тонн. Он был разработан в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах для перевозки компонентов ракеты-носителя «Энергия» и орбитального корабля «Буран». После распада СССР самолет был адаптирован для коммерческих перевозок, а второй экземпляр так и не был завершен.

    Ранее российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ.

    Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета.

    Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

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    3 апреля 2025, 20:23 • Новости дня
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин.

    Он выступил с этим заявлением во время совещания в Елисейском дворце с участием членов правительства и руководителей ведущих компаний, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул необходимость быстрого реагирования на изменения в торговых отношениях с США, указав, что «ничего не нужно исключать в краткосрочной перспективе». Он пояснил, что возможные меры могут включать как повышение собственных пошлин, так и другие шаги в цифровой отрасли, где США особенно выигрывают в Европе.

    По мнению президента Франции, ответ Европы на действия США должен быть «решительным и консолидированным».

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Ранее Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

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    4 апреля 2025, 12:10 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину вырос до 82%

    ФОМ: Путину доверяют 82% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 82%, а 83% респондентов считают, что он хорошо справляется с обязанностями главы государства, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%. Большинство опрошенных (83%) считают, что он хорошо выполняет работу на посту главы государства, передает ТАСС.

    Кроме того, 60% респондентов положительно оценили работу правительства, что на два процентных пункта больше, чем ранее. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, заявили 65% опрошенных, это на шесть процентных пунктов больше по сравнению с предыдущими результатами.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» среди опрошенных составил 47%, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. Поддержка КПРФ снизилась до 7%, ЛДПР осталась на уровне 10%, а «Справедливая Россия – За правду» увеличила поддержку до 3%. Партия «Новые люди» потеряла один процентный пункт, уровень доверия снизился до 2%.

    Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) проводился с 28-30 марта среди 1,5 тыс. россиян.

    Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», опубликованным в конце марта, 81% россиян доверяли президенту России Владимиру Путину, а 82% респондентов считали, что он хорошо выполняет свою работу.

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    4 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    Сальдо: ВС России блокировали торговые порты Николаевской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ввели блокаду морских торговых портов Николаевской области, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    По его словам, с воды блокирован оккупированный ВСУ Херсон, нет хода украинским плавсредствам из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и в Черное море.

    Ранее в Киеве заявили, что соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли.

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    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

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    4 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    «Алроса» закончила огранку крупнейшего бриллианта России

    «Алроса» огранила крупнейший в истории России бриллиант «Новое Солнце»

    «Алроса» закончила огранку крупнейшего бриллианта России
    @ t.me/Alrosa_news

    Tекст: Мария Иванова

    Алмазодобывающая компания «Алроса» завершила огранку крупнейшего в истории России бриллианта весом более 100 карат, который получил название «Новое Солнце».

    Компания «Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России, вес которого составляет более 100 карат. Этот бриллиант, обладающий редким фантазийным цветом Vivid Yellow, получил название «Новое Солнце», передает ТАСС.

    Удивительная история бриллианта начинается с арктического россыпного месторождения Эбелях, где изначально был добыт алмаз весом более 200 карат. Компания подчеркивает, что насыщенный медово-золотистый цвет и значительный вес алмаза сделали его уникальным даже до огранки.

    Процесс огранки занял значительное время и потребовал от специалистов компании высочайшего мастерства. Ожидается, что вскоре бриллиант будет представлен на международных выставках, что привлечет внимание коллекционеров и инвесторов со всего мира.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, за алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы.

    Европейские трейдеры считают санкционное законодательство ЕС в отношении российских алмазов абсурдным и вызывающим хаос на ювелирном рынке. Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами.

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    3 апреля 2025, 21:38 • Новости дня
    В НАТО назвали число подготовленных для Украины пилотов F-16

    Командующий НАТО Каволи сообщил о готовности передать Украине дополнительных F-16

    В НАТО назвали число подготовленных для Украины пилотов F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В настоящее время на Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, «еще больше» пилотов проходят в настоящее время подготовку за рубежом, сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

    Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США заявил, что на Украине уже находятся несколько F-16 и несколько подготовленных пилотов. В процессе подготовки находятся еще больше самолетов и пилотов, которые будут готовы к отправке в будущем, передает ТАСС.

    Генерал отметил, что ни один из F-16 не был доставлен из США, основными поставщиками стали страны Северной Европы, такие как Нидерланды и Дания. Пилоты, управляющие F-16, имеют украинское гражданство и проходили подготовку в различных местах, включая Румынию, Нидерланды и штат Аризона в США. Отвечая на вопрос, какое гражданство у пилотов F-16, генерал ответил: «Они украинцы».

    Каволи также отметил, что украинские военнослужащие продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Figaro сообщило, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

    В пятницу профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    3 апреля 2025, 19:08 • Новости дня
    Стало известно о проблемах со здоровьем у выходящего по УДО Ефремова

    Mash: У Ефремова есть подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком

    Стало известно о проблемах со здоровьем у выходящего по УДО Ефремова
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Михаил Ефремов планирует обследование у московских врачей после возможного освобождения по УДО 9 апреля, у него имеются подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

    Актер Михаил Ефремов после освобождения намерен пройти обследование у московских врачей. У Ефремова имеются подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова. После освобождения Ефремов намерен заняться собственным здоровьем, как сообщил его адвокат Юрий Падалко.

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    4 апреля 2025, 03:12 • Новости дня
    Доброволец: ВСУ давили броневиками тела мирных жителей в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в одном из поселков приграничной зоны Курской области давили тела погибших мирных жителей бронемашинами, заявил доброволец батальона «Курчатов».

    «ВСУ по трупам погибших мирных и военных ездили на броневиках. Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем», – сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, боевики так пытались запугать местных жителей.

    В Казачьей Локне украинские солдаты расстреляли автомобиль мужчины, собиравшегося вывезти пенсионерку из опасной зоны, это произошло в первые дни вторжения в регион, 7 или 8 августа.

    «Они [ВСУ] действительно животные», – отметил источник.

    Ранее в Купянском районе Харьковской области нашли три захоронения с телами 17 мирных жителей, среди них нашли тело ребенка, преступления совершили отступающие украинские боевики.

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    4 апреля 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ

    Зеленский назвал красной линией на переговорах снижение численности ВСУ

    Зеленский отказался вести переговоры о численности ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уменьшение численности украинской армии является красной линией для киевского режима при достижении мирного соглашения, заявил Владимир Зеленский.

    «Для нас приоритет – сильная наша армия. Поэтому это красные линии», – сказал Зеленский, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Он добавил, что после завершения конфликта необходимо будет увеличить укомплектование ВСУ и провести модернизацию вооруженных сил.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина хочет разместить у себя боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

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