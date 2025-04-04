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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело
    МИД выпустил видео о десяти волнах расширения НАТО на восток
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    Завершена огранка крупнейшего бриллианта России
    Россия выслала трех молдавских дипломатов
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР
    Названы причины крушения нефтетанкеров в Керченском проливе
    Власти Грузии собрались запретить марши и символику ЛГБТ
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня

    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    3 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия увеличила численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали западные аналитики, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

    Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.

    Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.

    Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.

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    3 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон.

    Американские компании готовы занять отрасли, которые оставили покинувшие российский рынок компании из Европы, сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон изучают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

    Также глава фонда пояснил, что встретился в американской столице с ключевыми членами администрации США, в ходе встреч обсуждалось восстановление диалога двух стран. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию России.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

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    4 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила более 41 млн человек, из которых большинство получают страховые пенсии по старости, следует из данных Социального фонда России.

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила 41 169 796 человек, передает РИА «Новости».

    Основную часть пенсионеров составляют получатели страховых пенсий по старости, их численность составляет 33 379 424 человека.

    Также в стране зафиксировано 2 193 963 получателя пенсий по инвалидности и 1 456 262 получателя пенсий по потере кормильца.

    Кроме того, социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянину, что также входит в общую численность пенсионеров в стране.

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны. С 1 апреля 2025 года прошло повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

    Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.

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    4 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Песков сообщил, что Европа не выражала желания к переговорам с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не получал от европейских стран никаких сигналов о готовности или желании начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    По его словам, от европейских стран не поступало никаких сигналов о намерении или желании организовать переговоры с Путиным, передает ТАСС.

    На соответствующий вопрос Песков ответил лаконично: «Пока не было никаких сигналов».

    Он подчеркнул, что Кремль открыто выражает готовность к диалогу, однако инициативы со стороны Европы пока не наблюдается.

    Песков также добавил, что Россия всегда открыта для конструктивного диалога, особенно в условиях нарастающей напряженности в международных отношениях.

    Ранее канал NBC News сообщал, что американское руководство советует президенту Дональду Трампу воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.

    Bloomberg писал, что США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным.

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    4 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США

    Макрон предложил бизнесу ЕС приостановить вложения в США из-за пошлин

    Макрон призвал европейский бизнес прекратить инвестиции в США
    @ IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к европейскому бизнесу прекратить инвестиции в США в ответ на введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на импорт из ЕС, сообщает Bloomberg.

    Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы в ответ на 20-процентные пошлины США на импорт из ЕС. По мнению Макрона, инвестирование в американскую экономику в условиях торговых ограничений подрывает позиции европейских компаний, передает Bloomberg.

    Французский лидер подчеркнул, что европейскому бизнесу сложно будет отказаться от американского рынка, учитывая его значимость. Однако он выразил недовольство тем, что США вводят пошлины, которые могут негативно сказаться на европейских предприятиях и экономике.

    Также Макрон встретился с руководителями компаний, пострадавших от пошлин, в том числе с главой Airbus Гийомом Фори и генеральным директором Safran SA Оливье Андриесом.

    Данные Бюро экономического анализа США показывают, что в 2023 году французские инвестиции в США составили примерно 370 млрд долларов, что составляет около 7% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну. Однако Макрон выразил готовность обсуждать использование антикоррекционного инструмента ЕС для давления на американские цифровые услуги и финансовые механизмы.

    Ранее президент США объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Макрон заявил, что рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин. Он также призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    3 апреля 2025, 22:24 • Новости дня
    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен

    Бербок заявила о жалости Европы к американцам из-за пошлин Трампа

    Бербок пожалела американских потребителей из-за будущего роста цен
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы выражают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары, из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, заявила исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Бербок в интервью телеканалу CNN заявила, что европейцы испытывают сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен. По ее словам, введение президентом США новых торговых пошлин повлияет на стоимость продуктов из европейских и азиатско-тихоокеанских стран, передает РИА «Новости».

    «Эти торговые пошлины фактически представляют собой дополнительные налоги для американских потребителей», – отметила Бербок.

    В качестве примера она привела австралийскую говядину, которая пользуется популярностью в США. По ее словам, введение пошлин делает эту продукцию дороже для американцев. Бербок подчеркнула, что торговая война принесет убытки потребителям по обе стороны Атлантики.

    Ранее Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Трампа о введении пошлин на товары из более чем ста государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что введение новых пошлин США вызвало волну реакций среди иностранных лидеров.

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    4 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.

    Эррол Маск подчеркнул, что, оценивая Путина «как мужчина мужчину», невозможно не испытывать восхищение к российскому лидеру, передает «Коммерсантъ».

    Он также отметил, что его мнение основано не на политических аспектах, а на личных качествах российского президента.

    Маск добавил, что внимательно слушает речи Путина и считает его высказывания спокойными и логичными.

    Он выразил мнение, что российский лидер является сильным и спокойным, что вызывает восхищение, подчеркнув, что это мнение разделяет вся его семья, включая Илона Маска.

    Сам же Путин выразил восхищение мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов.

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    3 апреля 2025, 19:16 • Новости дня
    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы

    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе встречи с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре выразил признательность Траоре за его согласие посетить мероприятие, отметив, что это подчеркивает укрепляющиеся отношения между двумя государствами, передает ТАСС.

    Глава российского МИД подчеркнул, что за последние годы российско-буркинийское взаимодействие получило «новое мощное измерение». Он также упомянул, что лидеры стран находятся в постоянном контакте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на праздновании Дня Победы особые меры безопасности.

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    4 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил обеспокоенность отсутствием четкого графика военного отворота США от Европы и призвал к большей ясности в этом вопросе.

    В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

    Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

    Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

    В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.

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    3 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»

    Минобороны Белоруссии: Учения «Запад-2025» покажут, что Москва и Минск никому не угрожают

    В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что учения «Запад-2025» с Россией запланированы на сентябрь и направлены на демонстрацию оборонной готовности.

    Хренин сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный», что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут в сентябре. «Эти учения мы проводим самостоятельно на основе своего решения без оглядки на страны Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для того, чтобы показать – мы готовы себя защищать и никому не угрожаем», – отметил Хренин, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что процесс выработки замысла учений еще продолжается.

    В декабре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия «проводили, проводят и будут проводить» совместные учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Белоруссия провели учения нестратегических ядерных сил. В сентябре прошлого года сообщалось о сосредоточении сил и средств ракетных войск России и Белоруссии. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов посетил Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

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    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    3 апреля 2025, 23:04 • Новости дня
    Сийярто рассказал о позиции США по мирным переговорам по Украине

    Сийярто сообщил о позиции США по уступкам в мирных переговорах на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО отметил, что для достижения мира на Украине обеим сторонам конфликта потребуется идти на уступки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, после заседания Рубио открыто изложил приверженность США идее мирного урегулирования конфликта и описал реалистичную модель возможных переговоров, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что из выступления Рубио стало очевидно: для заключения мирного соглашения по Украине потребуются уступки от обеих сторон. Венгерский министр отметил, что США готовы способствовать процессу, который может привести к долгожданному миру в регионе.

    Ранее президент США подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами.

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    4 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Россия выслала трех молдавских дипломатов

    Россия выслала трех молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

    Россия выслала трех молдавских дипломатов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России для вручения ноты протеста из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех российских дипломатов.

    В МИД России подчеркнули, что посольство России в Молдавии действует согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Любые обвинения в адрес российской дипмиссии во вмешательстве во внутренние дела Молдавии были отвергнуты как безосновательные, подчеркивается в заявлении на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД России вручил Дарию ноту о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, также объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им предписано покинуть страну.

    Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.

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