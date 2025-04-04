Врачи из России в Мандалае спасли пострадавшего в землетрясении ребенка от асфиксии

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает ТАСС, жители Мандалая, пострадавшие от недавнего землетрясения, продолжают непрерывным потоком обращаться за помощью в аэромобильный госпиталь МЧС России. Не только травмы, полученные в результате катастрофы, но и другие медицинские жалобы заставляют людей искать помощи у российских специалистов. Сотрудники госпиталя, включающие врачей МЧС и Центра медицины катастроф, принимают всех нуждающихся без исключения.

С начала работы госпиталя врачи уже оказали медицинскую помощь более чем 120 пациентам. Врачам удается справляться даже с самыми сложными случаями; например, они спасли жизнь 11-летнего мальчика, который был затоптан в панике во время землетрясения. «У него была травматическая асфиксия, но нам удалось оказать ему помощь, и теперь с ним все хорошо», – сообщил директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Алексей Осипов.

Осипов отметил, что из-за разрушений многие местные больницы не функционируют, и местная система здравоохранения не справляется с нагрузкой. Российские медики уже провели 19 операций, девять из которых потребовали общей анестезии. Пациенты восстанавливаются и приходят на перевязки. Он также добавил, что местное здравоохранение испытывает кризис из-за нерегулярного энергоснабжения и нехватки специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс., что значительно больше ранее оглашенной цифры. Медики МЧС оказали помощь более 20 пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме, и спасатели планируют расширить зону спасательных работ за пределы города Мандалая.

Спасатели МЧС России в Мьянме вынуждены работать в сложных условиях из-за угроз повторного обрушения неустойчивых конструкций разрушенных зданий после землетрясения, сообщали в ведомстве.