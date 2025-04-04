В РСПП усомнились в снятии санкций с России после заключения договора по Украине

РСПП спрогнозировал сохранение санкций против России после заключения договора по Украине

Tекст: Вера Басилая

Шохин заявил, что, несмотря на надежды на достижение договоренностей по Украине с США, не стоит ожидать быстрого снятия санкционного давления на российскую экономику, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что даже при оптимистичном сценарии в отношении переговоров по Украине, 2025 год все равно будет сложным. Шохин указал на существование как внутренних, так и внешних вызовов, которые придется решать в ближайшем будущем.

Ранее директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

Напомним, Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

