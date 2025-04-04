За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.9 комментариев
В РСПП усомнились в снятии санкций с России после заключения договора по Украине
РСПП спрогнозировал сохранение санкций против России после заключения договора по Украине
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидает быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине, заявил президент РСПП Александр Шохин.
Шохин заявил, что, несмотря на надежды на достижение договоренностей по Украине с США, не стоит ожидать быстрого снятия санкционного давления на российскую экономику, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что даже при оптимистичном сценарии в отношении переговоров по Украине, 2025 год все равно будет сложным. Шохин указал на существование как внутренних, так и внешних вызовов, которые придется решать в ближайшем будущем.
Ранее директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.
Напомним, Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.