ЦАХАЛ сообщил об обстреле юга Израиля из сектора Газа

ЦАХАЛ заявил о перехвате снаряда, выпущенного из сектора Газа по Израилю

Tекст: Вера Басилая

Утром во вторник из сектора Газа был выпущен снаряд по южным поселениям Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что снаряд был перехвачен силами ВВС после срабатывания сирен тревоги в районах Сдерот, Ибим и Ор Ха-Нер, передает РИА «Новости».

Хоть официальное перемирие между Израилем и движением ХАМАС завершилось 1 марта, боевые действия не возобновлялись до середины месяца. Это было связано с попытками посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Однако Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее в марте Израиль вернулся к военным действиям в секторе Газа после почти двух месяцев режима прекращения огня.

В секторе Газа за сутки израильские атаки уничтожили 24 палестинца, несмотря на ранее действовавший режим прекращения огня.

Движение ХАМАС приняло предложение Египта и Катара о прекращении огня в секторе Газа.

Между тем, армия Израиля начала наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе для расширения зоны безопасности на юге сектора Газа после возобновления боевых действий.