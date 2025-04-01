Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.0 комментариев
ЦАХАЛ сообщил об обстреле юга Израиля из сектора Газа
ЦАХАЛ заявил о перехвате снаряда, выпущенного из сектора Газа по Израилю
Во вторник утром палестинские радикалы обстреляли южные поселения Израиля из сектора Газа, что привело к срабатыванию сирен и перехвату снаряда, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Утром во вторник из сектора Газа был выпущен снаряд по южным поселениям Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что снаряд был перехвачен силами ВВС после срабатывания сирен тревоги в районах Сдерот, Ибим и Ор Ха-Нер, передает РИА «Новости».
Хоть официальное перемирие между Израилем и движением ХАМАС завершилось 1 марта, боевые действия не возобновлялись до середины месяца. Это было связано с попытками посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в Газе. Однако Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Ранее в марте Израиль вернулся к военным действиям в секторе Газа после почти двух месяцев режима прекращения огня.
В секторе Газа за сутки израильские атаки уничтожили 24 палестинца, несмотря на ранее действовавший режим прекращения огня.
Движение ХАМАС приняло предложение Египта и Катара о прекращении огня в секторе Газа.
Между тем, армия Израиля начала наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе для расширения зоны безопасности на юге сектора Газа после возобновления боевых действий.