Шохин заявил о переходе экономики России в «нулевой рост» с начала года

Tекст: Ирма Каплан

Замедление экономики – уже свершившийся факт, который фиксируется с начала года, и в текущий момент переходит к «нулевому», – цитирует Шохина ТАСС.

«Если по итогам прошлого года экономика выросла на 4,1%, и каждая переоценка со стороны Росстата дает более высокие цифры – наверное, и 4,1% не последняя цифра.. В январе мы видели трехпроцентный рост, в феврале – уже менее 1-0,8%. Явно уходим, как говорится, в «нулевой рост», – сказал глава РСПП.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, экономика России за два года росла темпами, обгоняющими европейскую в шесть раз, об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за 2024 год.

При этом президент России Владимир Путин на съезде РСПП 18 марта отмечал неизбежность охлаждения российской экономики, призывая действовать осторожно, чтобы не довести ситуацию до излишнего охлаждения, сравнимого с состоянием в криокамере.

По итогам 2024 года, Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран G20, а министр экономического развития Максим Решетников указывал на потенциал страны для ежегодного роста ВВП на 3%.