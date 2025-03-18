Путин призвал не допустить излишнего охлаждения экономики

Tекст: Валерия Городецкая

Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил о неизбежности охлаждения российской экономики, передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо действовать осторожно, чтобы не довести ситуацию до излишнего охлаждения, сравнимого с состоянием в криокамере. Путин подчеркнул, что правительство и Центральный банк уже обсуждали данный вопрос и пришли к соглашению о планомерном подходе к этому процессу.

Он заявил: «Кстати говоря, вот сейчас говорили, [глава РСПП] Александр Николаевич [Шохин] говорил об охлаждении экономики. Здесь, конечно же, надо действовать очень аккуратно. То, что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было».

Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

Ранее в ходе своего выступления он призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами и заявил об обострении глобальной конкуренции.