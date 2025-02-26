Лавров назвал бомбой замедленного действия расселение палестинцев по региону

Лавров предупредил об опасности расселения палестинцев по Ближнему Востоку

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Катаре предостерег от попыток заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по региону, передает ТАСС.

По его словам, попытки «замотать» решения Совета Безопасности ООН заложит бомбу замедленного действия на Ближнем Востоке.

Лавров также высказал опасения по поводу сепаратистских идей в Сирии, которые могут привести к большой войне в регионе. Он подчеркнул, что такие идеи, вынашиваемые курдами при предыдущей администрации США, категорически неприемлемы для всех стран Ближнего Востока.

Кроме того, министр заявил о беспокойстве России и Катара действиями армии Израиля, которые противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН и соглашениям с палестинским движением ХАМАС и Ливаном. Лавров отметил, что израильская армия делает шаги, не предусмотренные соглашениями и создающие факты на земле, противоречащие международным договоренностям.

Ранее президент США рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе. Президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

Между тем, американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social представил видение будущего сектора Газа с помощью видео, созданного искусственным интеллектом. Также сообщалось, что США готовят саммит с застройщиками и проектировщиками, чтобы обсудить план восстановления сектора Газа, что сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Предложение США по сектору Газа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире.