  • Новость часаВ Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
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    США нужен алюминиевый завод в России для борьбы с Китаем
    Киев согласился на новые условия сделки с США по ископаемым
    Ростех выпустил первый отечественный фрезерный станок для авиастроения
    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    США заинтересовались в покупке минералов у России
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Власти США поддержали введение миротворцев на Украину
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»
    Ряд стран ЕС отвергли новый пакет военной помощи Украине
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    13 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 10:40 • Новости дня

    США запланировали саммит застройщиков по восстановлению сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    США готовят саммит с застройщиками и проектировщиками, чтобы обсудить план восстановления сектора Газа, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время пройдет встреча с крупнейшими застройщиками ближневосточного региона, где обсудят планы по восстановлению. Среди участников будут как арабские девелоперы, так и проектировщики, передает ТАСС.

    Уиткофф подчеркнул, что несколько стран уже выразили намерение участвовать в разработке «некоего постоянного решения» для жителей Газы. При этом он отметил, что выселение населения не планируется. По его словам, проживание в регионе на протяжении следующих 10-15 лет будет непрактичным, учитывая время, необходимое для полного восстановления анклава.

    Ранее президент США рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Кроем того, президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложение США по сектору Газа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса

    Политолог Ткаченко: Сотрудничество с США в Донбассе и Новороссии будет означать признание регионов российскими

    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сотрудничество Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть выгодно каждой из сторон. Однако не стоит торопиться с выводами, потому что Россия пока пытается лучше понять намерения Штатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Заявление Владимира Путина о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах, стоит рассматривать в двух плоскостях», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, проекты в этой области требуют больших инвестиций и новейших технологий. Поэтому совместная работа с иностранными компаниями не будет лишней. Тем более что в последнее время звучат осторожные предположения о снятии санкций и восстановлении экономических отношений», – пояснил собеседник. Он напомнил, что ранее западные страны инвестировали в том числе в российские нефть и лес. 

    Во-вторых, продолжил эксперт, возможная совместно с американскими структурами добыча ресурсов в Донбассе и Новороссии означала бы согласие с тем, что это российские территории. «В этом случае вопрос признания международным сообществом вхождения четырех регионов в состав России был бы практически снят», – уточнил Ткаченко.

    Кроме того, экономическое участие Соединенных Штатов на территории Украины и новых регионов России может стать неким гарантом невозобновления конфликта, считает политолог. «Впрочем, важно не переоценить американское влияние», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем, как считает аналитик, Москва не станет спешить с допуском иностранных капиталов в проекты по редкоземельным металлам. «Я думаю, что заявление президента стоит рассматривать как фигуру речи в переговорах. Мы пока пытаемся лучше понять намерения Вашингтона», – допускает Ткаченко.

    Он также обратил внимание на заявление Путина по поводу украинской государственности. «В позициях России и США относительно Владимира Зеленского, на мой взгляд, есть консенсус: ему нет места ни на переговорах, ни в будущем Украины. Кто придет на его место – это вопрос, который волнует и нас, и Соединенные Штаты. Я не исключаю, что американское глубинное государство попытается провести своего человека, который в случае изменений в Белом доме вернул бы Украину на антироссийский трек», – отметил политолог.

    «Москву это не устраивает. Мы подходим к решению украинской проблемы с другой стороны: настаиваем на демилитаризации Украины и принятии ею нейтрального статуса», – акцентировал аналитик. По его оценкам, важным моментом из заявлений президента стало то, что российская сторона не хочет демонтажа соседней страны и выступает за сохранение ею государственности.

    «Ведь в ином случае события могут развиваться так, что Венгрия, Румыния и Польша заявят о своих территориальных претензиях и попытаются отхватить «куски». Мы получим грандиозный конфликт на западе Украины. Впрочем, о будущем украинской территории нам еще предстоит долго говорить, и это будут непростые переговоры», – заключил Ткаченко.

    В понедельник Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам, после чего ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. В частности, президент России заявил, что не исключает привлечение иностранных партнеров к проектам в этой области, в том числе США.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы российского государства, Москвы не касается соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, но их запасы у украинской стороны еще нужно подтвердить. Россия и США могли бы обдумать совместный проект по производству алюминия, добавил президент.

    Путин также высказался о Владимире Зеленском, рейтинг которого в два раза меньше, чем у Валерия Залужного. Российский лидер обвинил того в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «И об этом говорит, по-моему, голосование в Раде по продлению его полномочий», – пояснил российский лидер.

    «Действующий президент (США) объявил о том, что он хочет добиться мира – кстати говоря, мы тоже – и как можно быстрее. А действующий глава режима (Зеленский) стоит на пути к достижению этой цели», – отметил он. Призывая к проведению президентских выборов на Украине, президент США, считает Путин, действует «в интересах украинского государства, с целью сохранения украинской государственности». «Против этого мы тоже ничего не имеем», – сказал президент России.

    «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – подчеркнул Путин.

    В отношении Европы президент заявил, что она не может предъявлять требования России. «Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой», – сказал глава государства. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

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    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    25 февраля 2025, 20:48 • Новости дня
    Депутат объяснил необходимость упрощения допуска газовщиков в квартиры

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил упростить процедуру допуска сотрудников газовых служб в квартиры, что позволит предотвратить отключение газа всему подъезду.

    Пахомов предложил упростить доступ сотрудников газовых служб в квартиры, передает RTVI. По его мнению, это поможет избежать ситуаций, когда из-за отказа одного жильца пустить специалистов в помещение страдает весь подъезд. В текущих условиях газовая компания вынуждена обращаться в суд, чтобы получить разрешение на вход в квартиру, и это может занять до 30 дней.

    Пахомов отметил, что из-за невозможности доступа к квартире может пострадать весь стояк, так как в таких случаях специалисты вынуждены отключать газ всему подъезду. Он предложил сократить срок рассмотрения исков о доступе газовщиков с 30 до 12 дней, что позволит более оперативно решать возникающие проблемы без отключения газа.

    Парламентарий подчеркнул, что речь не идет о предоставлении сотрудникам компаний ключей от квартир, а только о сокращении времени на судебные процедуры. Это, по его мнению, поможет предотвратить неудобства для жителей и улучшить безопасность в многоквартирных домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России поддержало законопроект группы сенаторов о повышении штрафа за недопуск в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов с 1–2 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, что позволит сократить число аварий с бытовым газом.

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    25 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине, отметив значительность этой суммы для экономики страны.

    Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил о необходимости возврата Украиной 3,5 млрд евро, сообщает ТАСС. Данко подчеркнул, что эта сумма является значительной для Словакии, особенно учитывая, что большая часть средств была направлена на поддержку украинских беженцев и военную помощь. По его словам, Украина злоупотребляет ситуацией, стремясь получить максимальную финансовую помощь от стран, поддерживающих ее в конфликте с Россией.

    Он также добавил, что Словакия не может оставаться в стороне, если Германия, Франция и США начнут требовать возврата своих средств.

    Согласно данным словацких СМИ, после 24 февраля 2022 года Словакия предоставила Украине помощь на сумму 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП страны. Из этой суммы 2,77 млрд евро были потрачены на поддержку украинских беженцев, а объем военной помощи составил 690 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории. Он также призвал Евросоюз «протрезветь от военного безумия». Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о своей непричастности к антиправительственным протестам в Словакии.

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    25 февраля 2025, 16:04 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французской компании Renault в случае возвращения в Россию придется возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, которые были вложены в развитие «АвтоВАЗа» после ее ухода в 2022 году, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

    Соколов отметил, что бывший акционер ежегодно направлял на обновление мощностей компании около 20-22 млрд рублей, однако после его ухода инвестиции выросли: в 2023 году они составили более 27,5 млрд рублей, а в 2024 году приблизились к 40 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам Соколова, в 2025 году объем инвестиций достигнет минимум 45 млрд рублей, что значительно превосходит среднегодовые вложения Renault в начале 2020-х годов. «Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за 1 рубль», – подчеркнул Соколов.

    Renault ушла из России в 2022 году, передав все активы в госсобственность. Акции завода «Рено Россия» были переданы городу Москве, а доля Renault в «АвтоВАЗе» – институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.

    Газета ВЗГЛЯД писала об условиях для возвращения западных автопроизводителей в Россию.

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    25 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    Ряд стран ЕС отказались финансировать новый пакет военной помощи Украине от Каллас
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать предложение о новой военной помощи Украине из-за финансовых разногласий и отсутствия солидарности, пишет Politico.

    Ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Португалию, не поддержали предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Politico, передает ТАСС. По данным издания, эти страны отказались тратить средства из своих национальных бюджетов на помощь Киеву.

    Недовольство вызвано отсутствием равенства и солидарности между государствами ЕС, поддерживающими Украину. Испания, Италия и Португалия требуют от Европы пересмотреть подход к оказанию помощи. Они считают необходимым учитывать, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы, и предлагают выпускать специальные еврооблигации или проявлять финансовую гибкость, например исключая расходы на оборону из расчетов дефицита бюджетов.

    Два других европейских дипломата отметили, что Германия и Франция также не поддержали инициативу Каллас, поскольку уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине. По мнению дипломатов, Германия и Франция были более активны, чем другие страны ЕС.

    Politico сообщает, что конкретные решения по поводу помощи Киеву вряд ли будут приняты на саммите 6 марта. Главы государств и правительств ЕС должны определить детали и объем новой военной помощи Украине на этом экстренном саммите. Однако, по мнению наблюдателей, странами ЕС может быть выделено до 700 млрд евро. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости скорейшего завершения конфликта и компенсации уже предоставленной американской помощи.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы.

    Позже она сообщила, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать позиции по предложенной ею новой военной помощи киевскому режиму.

    Сообщалось, что Нидерланды поддержали план Каллас по помощи Украине.

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    25 февраля 2025, 21:45 • Новости дня
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    Белый дом намерен обсудить с Москвой замороженные активы РФ и компанию «Главпродукт»
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты после урегулирования конфликта на Украине планируют обсудить с Москвой ее замороженные активы и тему имущества покинувших Россию американских компаний.

    Рубио в интервью изданию Breitbart подчеркнул, что есть возможности для совместной работы и обсуждения не только российских активов, замороженных Европой и Соединенными Штатами, но и оставшегося в России имущества американских компаний. Он отметил, что эти вопросы могут стать частью более широкого разговора о перезагрузке отношений между двумя странами.

    В частности, Рубио упомянул, что США хотели бы потребовать имущество американской компании «Главпродукт». Это дочернее предприятие по выпуску консервированных продуктов американской Universal Beverage, перешедшее под управление России в последние дни президентства Джо Байдена.

    «Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были арестованы европейцами, США или кем-то еще, но и американских компаний, которые тоже пострадали. Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», – заявил Рубио.

    Однако он также указал, что такие обсуждения преждевременны, так как сначала необходимо урегулировать конфликт на Украине. По его словам, необходимо сосредоточиться на разрешении этого вопроса, прежде чем переходить к экономическим и дипломатическим аспектам сотрудничества.

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер. За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая США, воздержались от голосования. При этом Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

    На ваш взгляд
    Какую эмоцию у вас вызывают активные двусторонние контакты России и США?




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    25 февраля 2025, 18:27 • Новости дня
    В Словакии взорвалась предназначенная для Украины гаубица
    В Словакии взорвалась предназначенная для Украины гаубица
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время испытаний гаубицы Zuzana 2, производимой в Словакии для поставки на Украину, произошел взрыв, в результате которого пострадали два сотрудника компании Konstrukta-Defence, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Dennik N, военно-технический институт в Словакии стал местом инцидента, когда во вторник во время испытания гаубицы Zuzana 2 произошел взрыв. Гаубица предназначалась для Украины, и испытания проводились перед передачей заказчику, передает РИА «Новости».

    В результате взрыва пострадали два сотрудника компании Konstrukta-Defence, занимающейся производством этих гаубиц, по информации министра обороны Словакии Роберта Калиняка. Он уточнил, что пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, но их жизни вне опасности.

    Телеканал ТА3 ранее также сообщил, что инцидент произошел при проведении испытательных стрельб в институте, который находится под управлением министерства обороны Словакии. Эти испытания были частью подготовки к передаче вооружения Украине.

    Ранее сообщалось, что на территории военно-технического испытательного института «Загорье» в западной части Словакии произошел взрыв, на место направлены автомобили скорой помощи и вертолет медицинской спасательной службы.

    Коментарии (10)
    25 февраля 2025, 19:50 • Новости дня
    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    Вассерман объяснил разницу между украинскими налистниками и русскими блинами
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Налистники – тонкие, плотные и упругие, они всегда идут с начинкой. Русские же блины пышные и ажурные, они могут существовать и как самостоятельное блюдо, рассказал газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    «Налистники называются так в основном потому, что они сделаны как бы из листов теста. Блин же, как правило, толще, и, скорее, приближен к оладьям», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что украинские налистники пекутся из очень жидкого теста, часто довольно плотного и упругого, в то время как русские блины – пористые и воздушные. Однако, во многих регионах России на Масленицу также пекут и тонкие блинчики, но они тоже не похожи на украинские, так как сами по себе ажурные, «в мелкую дырочку».

    Кроме того, продолжает собеседник, налистники всегда идут с разными начинками, а блин может быть самостоятельным блюдом, когда его макают в сметану, варенье или иной продукт.

    При этом депутат пояснил, что в старину блины в различных частях Руси имели разные названия. «Было довольно много говоров, поэтому в разных уголках страны блины могли называть по-разному. Если, например, открыть толковый словарь русского языка Владимира Даля, то можно увидеть, что девять слов из десяти – не из литературной нормы, а из разных местных говоров. Кроме того, там содержатся и множество синонимов понятию блин. Их приготовление, кстати, тоже отличалось», – рассказал Вассерман.

    Ранее историк кулинарии Максим Сырников в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил истинный смысл выражения «первый блин комом», а также рассказал о возможных истоках данной фразы на Руси.

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    25 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара были достигнуты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 ЗРК, 21 734 танка и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник стало известно, что в Одесской области из-за взрывов были обесточены промышленные объекты. Кроме того, на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    26 февраля 2025, 09:31 • Новости дня
    В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
    В Подмосковье задержали 27 человек за нападение на полицейских
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    В подмосковном Ермолино 27 человек были задержаны после нападения на полицейских при задержании нарушителя, который отказался выполнять их законные требования, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

    В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из магазинов в подмосковном поселке Ермолино, передает ТАСС.

    По прибытии на место полицейские обнаружили уроженца Дагестана в неадекватном состоянии. Он отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. При попытке его задержания, при посадке мужчины в служебный автомобиль, его знакомые попытались воспрепятствовать действиям полиции, провоцируя конфликт.

    В результате правоохранители были вынуждены задержать 27 человек из общежития, включая главного зачинщика инцидента, 1998 года рождения.

    В отношении нарушителя было составлено административное дело за неповиновение законным распоряжениям полиции, он был арестован на 13 суток. По предварительным данным, его знакомые во время задержания повалили одного из полицейских на землю и нанесли ему удары по голове. Все задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    В Дагестане водитель 2002 года рождения открыл огонь по полицейским на въезде в село Хучни и был ранен при задержании.

    Ранее сообщалось, что Дербентский горсуд арестовал сына бывшего главы Табасаранского района по обвинению в нападении на полицейского.

    В начале февраля в Дербенте полицейский ППС получил огнестрельное ранение в бедро, в нападении подозревают нескольких человек, включая сына бывшего главы Табасаранского района.

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    25 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов.

    По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине, передает РИА «Новости». Политики опасаются, что такой шаг может отпугнуть от ЕС иностранных инвесторов.

    По словам неназванного европейского дипломата, передача активов Киеву лишит Евросоюз возможности использовать их как козырь в переговорах с Россией по вопросам Украины. Он добавил, что Россия, если хочет вернуть свои средства, должна будет предложить что-то взамен.

    Другой дипломат из ЕС отметил, что многие члены Союза не поддерживают конфискацию активов, так как намерены использовать их для восстановления Украины. Вопрос передачи активов остается спорным, поскольку разные страны ищут способы, как более эффективно распорядиться этими средствами.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

    Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

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    25 февраля 2025, 18:45 • Новости дня
    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине

    МВД возбудило дело из-за хищения 17 тыс. российских вагонов на Украине

    МВД завело дело о хищении российских вагонов на Украине
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России в январе 2025 года возбудило уголовное дело по факту хищения более 17 тыс. российских вагонов на территории Украины, ущерб оценивается в несколько миллиардов рублей.

    Российское МВД возбудило новое уголовное дело по статье об отмывании денежных средств в отношении неустановленных лиц. Это произошло после того, как в феврале 2022 года Украина завладела более 17 тыс. российских и белорусских грузовых вагонов, находившихся на ее территории. Украинский суд арестовал вагоны в рамках дела об уклонении от уплаты налогов, в котором фигурируют около 200 компаний, передает РБК.

    Если вина будет доказана, лицам грозит до семи лет лишения свободы. Грузовые вагоны были переданы на хранение украинским железным дорогам, которые могут использовать их в коммерческих целях. В МВД подтвердили, что еще несколько дел по статье «Кража» возбуждены в связи с тем, что вагоны используются для военных нужд Украины.

    ГТЛК и другие компании-операторы заявили об ущербе на миллиарды рублей. ГТЛК, например, признана потерпевшей в деле о хищении 378 вагонов. Компания оценивает потери в 1,4 млрд рублей и направила заявление о хищении еще 295 вагонов.

    Эксперты считают, что уголовное дело может помочь в получении компенсации за утраченные вагоны. Алексей Гавришев из AVG Legal отметил, что возбуждение дела может быть связано с выплатами по страховым случаям. В случае, если вагоны застрахованы и утрата произошла в результате преступления, это может способствовать получению возмещения.

    Союз операторов железнодорожного транспорта ранее обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации убытков владельцам вагонов. В ноябре 2022 года оценка задержанного за рубежом подвижного состава составила 32 млрд рублей.

    В 2022 году газета ВЗГЛЯД писала, что более 40 железнодорожных вагонов, принадлежащих российским компаниям, общей стоимостью порядка 683 тыс. долларов, арестовали на Украине.

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    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    25 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Воевавший за ВСУ украинский актер Самойленко погиб на фронте
    Воевавший за ВСУ украинский актер Самойленко погиб на фронте
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский актер Алексей Самойленко, известный по сериалам «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту», погиб на фронте 19 февраля в возрасте 28 лет, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Главком» со ссылкой на его подругу Екатерину Григоренко, «на фронте 19 февраля погиб актер Алексей Самойленко», передает РИА «Новости». Самойленко, которому было 28 лет, начал службу в ВСУ в 2022 году. Похороны актера состоятся в среду в Киеве.

    Известность он получил благодаря участию в театральных проектах и съемкам в телевизионных шоу и фильмах, в частности, в сериалах «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».

    Ранее сообщалось, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону (вид единоборств) Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.

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