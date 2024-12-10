Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии за два дня
ВВС Израиля атаковали сирийские базы и склады с вооружениями за два дня
Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны, говорится в сообщении радио «Галей ЦАХАЛ».
Отмечается, что в результате авиаударов были уничтожены военные базы, складская инфраструктура и авиационные объекты сирийской армии, передает РИА «Новости».
По информации радиостанции, удары пришлись на сирийские воздушные силы, зенитно-ракетные комплексы и склады боеприпасов, а также на ракеты класса «земля-земля». «Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС», – цитирует «Галей ЦАХАЛ» источник в системе безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии. До этого Тель-Авив временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.