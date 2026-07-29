Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.9 комментариев
Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану
Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.
Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.
Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.
Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.