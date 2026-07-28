В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».0 комментариев
Зеленский попытался привлечь движение MAGA на сторону Киева
Politico: Зеленский начал кампанию по привлечению сторонников Трампа на сторону Украины
В ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский попытается убедить консервативных республиканцев сохранить поддержку Киева, обсудив новые санкции и поставки систем Patriot, пишет Politico.
Украинский лидер пытается наладить контакт со сторонниками движения MAGA, чтобы сохранить поддержку США, пишет Politico.
Недавно консервативная активистка Лора Лумер посетила Киев и заявила о полной поддержке Украины после встречи с Зеленским.
«Зеленский увидел, что я нахожусь в стране, а затем связался со мной и спросил, не приеду ли я», – рассказала Лумер. Однако многие республиканцы в Конгрессе скептически относятся к ее изменению позиции и по-прежнему выступают за прекращение военной помощи.
В ходе визита в Вашингтон Зеленский намерен обсудить санкции, поставки беспилотников, системы Patriot и мирные переговоры. Он также планирует использовать аргумент об успехах украинской армии, чтобы убедить Дональда Трампа в возможности победы.
Белый дом заявил, что Трамп остается привержен завершению конфликта и оптимистично настроен на достижение мирного соглашения. Тем временем Сенат готовится рассмотреть законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер допустил подписание мирного соглашения с Россией на территории США.
Президент США на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь европейских стран с Ираном. При этом значительная часть электората движения MAGA категорически отвергает выделение Киеву дополнительной военной помощи.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ