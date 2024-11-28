Путин: Россия всегда будет отвечать на удары противника

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин сообщил о полном контроле России над информацией о характеристиках оружия, используемого на Украине, передает ТАСС.

«Россия располагает всеми данными не только о типах вооружений, но и о деталях их поставок противником», – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что Россия всегда будет готова ответить на удары противника соответствующими мерами.

Ранее Владимир Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Напомним, Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.