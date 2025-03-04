В Петербурге одобрили оплату метро по биометрии

Оплата проезда по биометрии в петербургском метро стала доступна всем желающим

Tекст: Елизавета Шишкова

В Петербурге внедрили оплату проезда в метро с использованием биометрических данных, передает ТАСС. Нововведение стало доступно на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания» после успешного тестирования в течение нескольких месяцев. Пассажиры смогут оплачивать проезд, используя систему распознавания лица, привязанную к банковской карте.

Для использования биометрической оплаты пассажирам необходимо зарегистрироваться в системе и привязать свои биометрические данные к банковской карте. После этого они смогут проходить через специальные турникеты с камерами, которые автоматически списывают деньги при распознавании лица.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это нововведение представляет собой важный шаг в направлении повышения удобства и скорости обслуживания пассажиров. Он также заявил, что оплата по биометрии будет расширяться на другие станции метро в будущем.

Ранее правительство России утвердило постановление, которое разрешает использовать биометрические данные для посадки на поезд, если у перевозчиков имеется техническая возможность для этого.