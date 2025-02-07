Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Стало известно о первом полете SJ-100 с двигателем ПД-8 через полтора месяца
Алиханов: Полет SJ-100 с российским двигателем ПД-8 запланировали через «месяц-полтора»
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что полеты самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидаются в течение месяца-полутора, а также начнется сертификация двигателя в составе самолета.
Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидается через месяц-полтора, как передает ТАСС. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что полеты на «Суперджете» с новыми двигателями начнутся в ближайшее время, и подчеркнул, что начнется сертификационная работа для этих двигателей в составе самолета. Двигатель ПД-8, созданный на предприятии ОДК-Сатурн, разработан с использованием новейших материалов и технологий, включая 3D-печать.
При создании ПД-8 использовался опыт разработки более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации применяются результаты компьютерного моделирования. Ожидается, что сертификационные полеты обеспечат получение всех необходимых разрешений для коммерческого использования самолета с данным двигателем.
Кроме того, министр сообщил о скором начале сертификационных полетов самолета МС-21 с двигателем ПД-14. Этот двигатель был представлен на выставке и уже прошел сертификацию. ПД-14 разработан в кооперации предприятий ОДК и включает применение композитных материалов и передовых технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» планирует начать серийное производство самолета МС-21 с 2026 года, а Ростех решил впервые представить двигатель ПД-8 на выставке NAIS-2025. Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил о планах начать ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21 с 2027 года.