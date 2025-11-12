Bloomberg: Против Google подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к письмам

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, групповой иск был подан против компании Google в США из-за доступа ее ИИ-помощника Gemini к личной переписке пользователей почтового сервиса Gmail, передает РИА «Новости».

В иске сообщается, что Google использует ассистента Gemini AI для незаконного отслеживания сообщений, пересылаемых через Gmail, а также через сервисы для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций.

Как отмечает агентство, ранее пользователи могли по своему желанию подключить Gemini в приложениях Gmail, Chat и Meet, но с октября Google сама активировала этот функционал для всех без предварительного оповещения. По мнению истцов, это дало компании возможность собирать и анализировать личные данные пользователей без их согласия и ведома.

Иск был подан в суд штата Калифорния. В жалобе содержится обвинение в нарушении законодательства этого штата, запрещающего тайный сбор и обработку конфиденциальной информации без разрешения всех сторон общения.

Ранее эксперты предупредили о появлении нового метода слежки за пользователями со стороны Google.

В 2020 году против компании был подан коллективный иск за слежку в режиме «инкогнито» браузера Chrome.

В декабре 2023 года Google согласилась удалить собранные в результате этих действий данные.

