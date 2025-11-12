Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Bloomberg: Против Google подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к письмам
В США против Google подали коллективный иск из-за неправомерного доступа ИИ-помощника Gemini к переписке пользователей Gmail, что вызвало серьезные обвинения в нарушении конфиденциальности, сообщает Bloomberg.
По данным Bloomberg, групповой иск был подан против компании Google в США из-за доступа ее ИИ-помощника Gemini к личной переписке пользователей почтового сервиса Gmail, передает РИА «Новости».
В иске сообщается, что Google использует ассистента Gemini AI для незаконного отслеживания сообщений, пересылаемых через Gmail, а также через сервисы для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций.
Как отмечает агентство, ранее пользователи могли по своему желанию подключить Gemini в приложениях Gmail, Chat и Meet, но с октября Google сама активировала этот функционал для всех без предварительного оповещения. По мнению истцов, это дало компании возможность собирать и анализировать личные данные пользователей без их согласия и ведома.
Иск был подан в суд штата Калифорния. В жалобе содержится обвинение в нарушении законодательства этого штата, запрещающего тайный сбор и обработку конфиденциальной информации без разрешения всех сторон общения.
Ранее эксперты предупредили о появлении нового метода слежки за пользователями со стороны Google.
В 2020 году против компании был подан коллективный иск за слежку в режиме «инкогнито» браузера Chrome.
В декабре 2023 года Google согласилась удалить собранные в результате этих действий данные.