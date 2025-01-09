Эксперты предупредили о новом методе «слежки за пользователями» Google

Эксперты предупредили о новом методе «слежки за пользователями» компанией Google

Tекст: Вера Басилая

С 16 февраля 2025 года Google позволит рекламодателям использовать фингерпринтинг – метод идентификации устройств пользователей, основанный на анализе их программного и аппаратного обеспечения. Этот метод рассматривается как альтернатива сторонним cookie-файлам для отслеживания действий в интернете.

Британский регулятор ICO обеспокоен решением Google и отмечает, что оно угрожает конфиденциальности пользователей, поскольку этот метод лишает людей права выбирать, каким образом обрабатываются их данные.

«Google неоднократно попадал в скандалы, связанные с незаконным сбором данных. И фингерпринтинг – это только новый инструмент для усиления контроля над пользователями. Такие действия показывают, что западный ИТ-гигант не заинтересован в соблюдении прав людей. Российские онлайн-платформы, напротив, развиваясь, уважают конфиденциальность пользователей и соблюдают требования российского законодательства», – отметил член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Новые планы Google прокомментировал и эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов.

«Фингерпринтинг от Google – это еще один пример того, как корпорации ставят интересы рекламодателей выше конфиденциальности пользователей. Эта технология фактически лишает людей возможности контролировать свои данные, превращая их в объект бесконтрольного наблюдения», – отметил Капранов.

Он подчеркнул, что отечественные онлайн-платформы предоставляют более безопасные и прозрачные условия работы, ориентируясь в первую очередь на интересы пользователей, а не бизнеса, в то время как Google открыто нарушает нормы приватности.

«Также наши платформы строго следуют требованиям российского законодательства», – заявил эксперт.

Ранее в 2020 году против Google был подан коллективный иск, в котором сообщалось, что компания отслеживала действия пользователей в браузере Chrome даже в режиме «инкогнито». В декабре 2023 года компания согласилась удалить эти данные.

В 2023 году Google согласился выплатить 93 млн американских долларов в связи с иском о введении в заблуждение пользователей относительно отслеживания их местоположения без их согласия

Кроме того, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на Google за то, что компания не получила явного согласия потребителей при расширении использования их личных данных.