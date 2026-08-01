Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
Адвокат сообщил о возможном принудительном взыскании штрафа с блогера Лерчек
Адвокат Третьяков: С Лерчек могут принудительно взыскать 765 млн рублей штрафа
Судебные приставы могут принудительно взыскать с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) назначенный судом штраф в размере 765 млн рублей, обратив взыскание на ее имущество, рассказал адвокат Константин Третьяков.
Он отметил, что штраф не может быть заменен на реальный срок лишения свободы в случае неуплаты, передает ТАСС. Третьяков пояснил, что взыскание является дополнительным наказанием.
«Штраф был ей назначен как дополнительное наказание. Поэтому заменить его в случае неуплаты на реальный срок не могут. Приставы могут только принудительно взыскать эту сумму, в том числе с помощью обращения взыскания на имущество. Но, насколько я знаю, Валерия намерена уплатить этот штраф по мере возможности», – сообщил защитник.
Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.
За несколько дней до этого материалы уголовного дела передали новому федеральному судье.
В конце июля суд возобновил производство по делу о незаконных валютных операциях.