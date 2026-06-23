ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и 462 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 167 506 беспилотников, 662 ЗРК, 29 880 танков и других бронемашин, 1 746 боевых машин РСЗО, 35 464 орудия полевой артиллерии и миномета, 64 732 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

Ранее они нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по логистике ВСУ.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов.