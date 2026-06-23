Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы – для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.0 комментариев
ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства и местам хранения украинских БПЛА дальнего действия.
Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и 462 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 167 506 беспилотников, 662 ЗРК, 29 880 танков и других бронемашин, 1 746 боевых машин РСЗО, 35 464 орудия полевой артиллерии и миномета, 64 732 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.
Ранее они нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по логистике ВСУ.
ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов.