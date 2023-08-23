  • Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    25 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    9 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    23 августа 2023, 21:36

    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»

    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    23 августа 2023, 16:57
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, Путин в ходе беседы подтвердил, что «мы еще ничего не начинали» и «осенью будет очень много интересного», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    Коментарии (34)
    23 августа 2023, 11:45
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Алина Власенко

    Украинская 82-я бригада, недавно переброшенная Киевом на линию фронта для контрнаступления, уже начала терять технику, пишет журнал Forbes.

    Мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику, пишет Forbes.

    К настоящему времени бригада уже «списала» по меньшей мере две из 20 машин M1132 – инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.

    Издание предполагает, что машины были повреждены из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.

    Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям.

    После этого Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта.

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    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

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    23 августа 2023, 13:27
    Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС

    Путин заявил о готовности России способствовать расширению круга участников БРИКС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе касающихся расширения объединения, заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

    Кроме того, Путин заявил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма, передает ТАСС.

    «Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.

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    23 августа 2023, 13:14
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    «Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», – сказал он.

    Стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому украинскому кризису, добавил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сперва с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, передает ТАСС.

    «Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – указал президент России.

    Ранее официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявил, что участие Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно.

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    23 августа 2023, 19:10
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество

    Политолог Шеслер: Отсутствием реакции на слова Бербок о минных полях западное общество демонстрирует свою деградацию

    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Больше всего поражают не столько ошибки Анналены Бербок в заявлении о минных полях размером с Западную Германию, сколько отсутствие реакции на эти ошибки в западном обществе. Европейцы слепо верят всему, даже если это откровенный бред. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее глава МИД ФРГ заявила, что Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию.

    «Говоря о площади заминированных Россией полей в зоне спецоперации, Бербок поражает своей дремучестью в вопросах географии. Вся территория, которую сегодня контролирует Россия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в несколько раз меньше площади Западной Германии», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «В частности, площадь подконтрольных России районов Запорожской и Херсонской областей составляет менее 25 тыс. кв. км – это в 10 раз меньше Западной Германии. Пусть министр иностранных дел ФРГ прикинет, какую часть этой территории занимают минные поля», – добавила собеседница.

    «Помимо участков фронта, туда входят города и районы, находящиеся в относительном тылу – Мариуполь, Бердянск, Луганск, Краснодон. Они тоже все заминированы? Нет! Странно, что глава внешнеполитического ведомства не знает и не понимает таких элементарных вещей, но без толики сомнения делает публичные заявления», – рассуждает политолог.

    «По-видимому, западным политикам важно крупными мазками нарисовать картину апокалипсиса европейского масштаба, чтобы поразить впечатлительных европейских обывателей. И правдоподобность таких высказываний никто проверять не будет», – считает политолог.

    «На самом деле, совершенно очевидно, когда человек говорит про «разворот политики на 360 градусов», применение танков «во времена Наполеона» и города «за сотни тыс. км от Берлина», он не просто оговаривается. Это свидетельство низкого уровня знаний и невежества», – отметила она.

    «Но лично меня поражает реакция западного общества, точнее, ее отсутствие. Там никого не удивляют такие слова. На мой взгляд, это во многом характеризует и само общество. Люди очень сильно подвержены влиянию СМИ и политиков. Они совершенно не думают самостоятельно, а лишь слепо верят в то, что им говорят. Невежество становится нормой на Западе», – заключила Шеслер.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию. Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, основной вопрос сейчас заключается в том, как можно преодолеть эти преграды.

    Напомним, это не первый конфуз немецкого министра иностранных дел. Так, в феврале она предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

    Тогда телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

    Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

    Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тыс. км», – написала она в Telegram.

    Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

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    23 августа 2023, 14:26
    Отряды Западной группировки улучшили положение на Купянском направлении
    Отряды Западной группировки улучшили положение на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Активными действиями российских подразделений при поддержке авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Синьковки Харьковской области, Новоегоровки и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, пять бронемашин, три пикапа, американская артсистема М777, а также гаубица Д-20.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ около Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки уничтожены до 80 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки: польская Krab и немецкая Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три американские гаубицы М119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщил Конашенков.

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    23 августа 2023, 20:45
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пять лодок и катеров с десантом ВСУ

    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке переброски украинских военных через Днепр были уничтожены пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.

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    23 августа 2023, 17:36
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил, что украинское контрнаступление идет «очень сложно».

    По его словам, украинские военные «идут вперед, но им очень сложно», из-за «тысячи мин» им приходится идти понемногу, передает РИА «Новости».

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

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    23 августа 2023, 11:05
    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС

    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС в видеоформате

    Tекст: Алина Власенко

    Участие президента России Владимира Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ЮАР Нельсон Кгвете.

    По его словам, все участники ценят активное участие Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита. «Такое чувство, что президент России присутствует в залах саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС», – заявил Кгвете, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. В видеообращении к участникам делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

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    23 августа 2023, 17:05
    В США забеспокоились из-за российского танка Т-14 на Украине

    Американский военный журнал MWM назвал танк Т-14 самым передовым в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

    Так, отличительными особенностями танка T-14 назвали его систему датчиков, огромную дальность поражения, превышающую такой же показатель танков НАТО в три раза, передает РИА «Новости».

    Кроме того, журнал отмечает мощный уровень броневой защиты танка, высочайшую мобильность и наиболее выгодное соотношение мощности и веса. «Сейчас это самый боеспособный танк в мире», – подчеркнуто в материале.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».

    Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»: когда одна машина Т-14 отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.

    Вскоре обозреватель Le Figaro написал, что западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому Т-14 «Армата» в случае их боевых столкновений на Украине.

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    23 августа 2023, 01:29
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще – те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», – удивился глава российского государства. «Но это их дела и их проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:23
    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе

    Глава ЛНР Пасечник сообщил Путину, что обстановка в регионе остается напряженной

    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений, доложил врио главы региона Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной. Хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений. Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что к части территории республики в непосредственной близости [находится] линия боевого соприкосновения», – сказал врио главы ЛНР.

    Пасечник сообщил, что, согласно распоряжению главы государства, в ЛНР прорабатываются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что у Пасечника «неплохо получается» решать задачи, которые стоят перед регионом. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», – сказал президент.

    Путин отметил, что врио главы республики и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:38
    Путин указал на главную проблему в новых регионах России

    Путин назвал низкие доходы и высокие цены главной проблемой в новых регионах России

    Путин указал на главную проблему в новых регионах России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Невысокие доходы граждан и растущие цены – ключевая проблема в новых регионах страны, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «На мой взгляд, главная проблема – это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен», – приводит его слова ТАСС.

    Путин дал Пасечнику поручение заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в новых регионах одновременно с решением вопросов безопасности. «На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Да, я вижу, у вас рост идет, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост. Нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован – этот восстановительный рост. Чтобы эта задача была решена, и потом на этой базе [можно было] двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической», – сказал глава государства.

    Также Путин обратил внимание, что численность населения ЛНР восстанавливается. «Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток», – сказал глава государства.

    Он выразил уверенность, что команде действующего врио главы республики удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы. «Я, безусловно, желаю вам всего доброго. Будем обязательно помогать», – заверил Пасечника президент.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

    Также в ходе встречи Путин заявил, что украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии

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    22 августа 2023, 23:24
    Путин пообщался с коллегами по БРИКС из ситуационного центра Кремля

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.

    Глава государства присоединился к ней по видеосвязи – из ситуационного центра Кремля, передает ТАСС.

    Во вторник в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся XV саммит объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На месте российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии в онлайн-формате.

    В видеообращении к участникам Делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

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    БРИКС делает активные шаги по снижению зависимости от доллара. Мало того, что страны начали активно торговать в местных валютах, банк БРИКС еще и переходит на кредитование в нацвалютах. И конечно, самый обсуждаемый вопрос – создание единой валюты стран БРИКС. Как она может выглядеть и как может помочь во время очередного финансового кризиса? Подробности

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    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

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    Ключевая российская магистраль снова потребовала героизма

    Срочные меры по восстановлению ключевого транспортного маршрута России оказались эффективными. В среду вновь начат пропуск поездов по участку БАМа, всего три дня назад разрушенному стихией. Что произошло, почему этот маршрут настолько принципиален и как удалось столь быстро восстановить движение? Подробности

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    Как Вучич унизил Зеленского в Греции

    Президент Украины Владимир Зеленский уговорил президента Сербии Александра Вучича встретиться с ним и поговорить «наедине». Эта встреча состоялась в Афинах, обе стороны оценили ее как «хорошую», но Зеленский о ней теперь наверняка жалеет. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

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