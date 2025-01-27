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Военкор рассказал о подвиге российских танкистов в боях у Великой Новоселки
В ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом.
О подвиге танкистов рассказал военный корреспондент RT Хассан Насср, передает радио Sputnik. По его словам, экипаж танка, несмотря на прямое попадание в машину, продолжал выполнять свою задачу, что позволило штурмовым подразделениям прорвать оборону противника.
Кроме того, танкистам удалось эвакуировать раненого солдата, находясь под постоянными атаками. Несмотря на потерю танка в боях, члены экипажа готовы продолжать участие в выполнении боевых задач, отметил военкор.
Водитель-механик с позывным «Метель» выразил сожаление о потерянной машине, в которой он проездил полтора года, но настроен решительно: «Танк жалко, я в нем полтора года проездил. Очень обидно, но ничего, мы отомстим».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу.
Кроме того, сообщалось, что российский танк, выполнявший боевую задачу на краснолиманском фронте, успешно избежал уничтожения после атаки дронов-камикадзе ВСУ, используя резиновые покрытия и маневры.