Мишустин сообщил о двукратном росте доли российского ПО

Tекст: Ольга Иванова

Доля российского программного обеспечения на внутреннем рынке выросла до 50%, что вдвое превышает показатели, зафиксированные до введения западных санкций, передает ТАСС. Над развитием отечественного софта работают 36 индустриальных центров компетенций, работа которых, по словам Михаила Мишустина, позволила ускорить импортозамещение после ухода иностранных ИТ-компаний.

Премьер-министр подчеркнул: «Уровень использования отечественного программного обеспечения в среднем уже достиг почти 50%, что означает более чем двукратный рост по отношению к показателям досанкционного периода».

В сфере управления ресурсами организаций уровень использования российского ПО достиг 80%. Мишустин отметил, что этот сектор демонстрирует один из лучших результатов, поскольку свыше 80% используемых систем – отечественные разработки.

Глава правительства добавил, что такой показатель необходимо рассматривать как ориентир и для других направлений развития ИТ-рынка страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин вместе с главами делегаций Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии посетил экспозиции международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Практически все отрасли российской экономики продолжают расти, несмотря на западные санкции. Доля российских станков и инструментов увеличивается на протяжении последних пяти лет.