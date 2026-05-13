США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака

Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

Tекст: Ольга Иванова

Информацию о встрече главнокомандующего с военным руководством передала гостелерадиокомпания исламской республики, сообщает РИА «Новости».

Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру Хаменеи доклад о состоянии армии. «На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», – говорится в официальном сообщении.

В своем докладе Абдоллахи отметил отличную оборонительную и наступательную готовность иранских сил. Он подчеркнул наличие стратегических планов и необходимого вооружения для противостояния США и Израилю, добавив, что в случае агрессии армия ответит быстро и мощно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране перешла к сторонникам жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции.

При атаке на свою резиденцию верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил серьезные ожоги лица.

Власти исламской республики заранее подготовили список потенциальных целей для новых ударов по американским и израильским объектам.