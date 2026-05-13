США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака
США отказали в выдаче виз пяти футболистам сборной Ирака по футболу, которые должны принять участие в чемпионате мира 2026 года, сообщил член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели.
Вашингтон отказал во въезде Ибрагиму Байешу, Моханаду Али, Заиду Тахсину, Хайдеру Абдулкариму и Али аль-Хамади. Причины такого решения не разглашаются, передает ТАСС.
Член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели сообщил о ситуации агентству Shafaq News. Федерация уже обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы оперативно разрешить возникшую проблему.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Иракская сборная выступит в одной группе с командами Франции, Сенегала и Норвегии. Первые два матча иракцы должны сыграть в американских городах Фоксборо и Филадельфии, а заключительную встречу – в канадском Торонто.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Ирака завоевала последнюю путевку на чемпионат мира 2026 года.
Федерация футбола Ирана запросила у организаторов турнира особые гарантии беспрепятственной выдачи виз.
Госсекретарь США Марко Рубио напомнил о строгой процедуре проверки всех иностранных заявителей.