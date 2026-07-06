Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Еврокомиссия обсудила объединение торговых и ближневосточных подразделений
Politico: врокомиссия задумала единый департамент внешних связей
План реформы структуры внешней политики Евросоюза предусматривает создание крупного департамента, который объединит торговое направление и работу по Ближнему Востоку и Северной Африке.
В Брюсселе 6 июля Еврокомиссия начала обсуждать укрепление своих структур, отвечающих за внешнюю политику, в рамках внутренней реформы, передает ТАСС.
По данным европейского издания Politico, рассматривается предложение создать единый влиятельный департамент по внешним связям путем объединения нескольких существующих подразделений.
В новый департамент, как пишет Politico, могут полностью или частично войти структуры генеральных директоратов по торговле, а также по политике на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ожидается, что часть деталей этого плана будет представлена сотрудникам Еврокомиссии на собрании, запланированном на 13 июля.
Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия изучает возможность создания отдельного генерального директората по инвестициям для управления региональными и социальными фондами. По информации издания, эта инициатива должна усилить влияние председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в руководстве сообщества и связана с обсуждением возможного упразднения генерального директората по региональной и городской политике, одного из старейших органов ЕК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным СМИ, стояла за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас.
Евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда выразила обеспокоенность планами Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов Еврокомиссии.