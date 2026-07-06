Воздушная тревога прозвучала в Киеве и ряде украинских регионов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Системы оповещения населения сработали в 8 часов 14 минут по московскому времени, передает РИА «Новости». Изначально предупреждающий сигнал услышали жители украинской столицы, после чего зона опасности начала расширяться.

Согласно официальным данным министерства цифровой трансформации, красная зона охватила Черниговскую область. Кроме того, сирены включили в отдельных районах Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своих объектов в Киеве.

В конце мая в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.