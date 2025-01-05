Российские войска освободят Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку

Tекст: Денис Тельманов

Российским военнослужащим осталось освободить всего четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, чтобы полностью контролировать территорию региона. Как сообщает ТАСС, об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что войскам предстоит продвинуться в Новолюбовке, Новоегоровке, Петровском и Белогоровке.

Марочко отметил, что освобождение Надии группировкой войск «Запад» уже произошло 4 января. Эксперт подчеркнул, что в Петровском сложный рельеф местности, но динамика в соседних населенных пунктах, таких как Макеевка и Невское, позволяет надеяться на скорое освобождение. В Новолюбовке украинские силы испытывают сильное давление, так как российские войска могут наносить огневую мощь на значительные расстояния.

Под Белогоровкой, по словам Марочко, российские войска начали обходить позиции украинских бойцов, которые расположены на высотах. Он уверен, что это позитивная динамика, способствующая продвижению и контролю над стратегически важными позициями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Запад» освободили Надию в Луганской народной республике, российские войска в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и Курской области, при этом значительные успехи были достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар. В 2024 году наступил существенный перелом в пользу вооруженных сил России в специальной военной операции, как заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.