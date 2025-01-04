Tекст: Мария Иванова

Подразделением нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили до 590 военнослужащих, машина пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевая машина 122-мм чешской РСЗО Striga, а также американские два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожен склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригадам спецназначения и теробороны возле Турово, Перовского и Синельниково Харьковской области, сообщил Конашенков.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ рядом с Предтечино, Северском, Андреевкой, Петровским, Константиновкой, Николаевкой, Часовым Яром, Новомарково и Курахово ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили более 250 военнослужащих, бронемашина «Козак», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Дзержинска, Дружбы, Розовки, Миролюбовки, Славянки, Срибного, Удачного, Новосергеевки, Катериновки и Красноармейска ДНР. Отражены 12 контратак формирований ВСУ.

Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе американские М113 и М1117, бронемашину «Козак», французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» также продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и трех бригад теробороны у Зеленого Поля, Нескучного, Новополя и Великой Новоселки ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 170 военнослужащих и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladi. Уничтожена станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития.

За прошлый год российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО.