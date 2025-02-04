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    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет
    МИД назвал нелегитимность Зеленского препятствием для переговоров
    Опубликован список «нелепых трат» USAID
    Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE
    «Искандер» уничтожил подземный командный бункер ВСУ
    Украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного
    Китай ввел ответные пошлины на нефть, уголь, СПГ из США
    Трамп объявил, что хочет получить от Украины в обмен на помощь США
    Минобороны предложило скорректировать категории годности для призывников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    13 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    4 февраля 2025, 08:19 • Новости дня

    ВС России взяли под контроль 1 км границы ЛНР

    ВС России взяли под контроль 1 км границы ЛНР, нарушив логистику ВСУ у Белогоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли участок административной границы ЛНР у Белогоровки после удара по ВСУ в Золотаревском заказнике, прервав логистику противника.

    Российская армия, как сообщает ТАСС, нанесла удар по украинским вооруженным формированиям в Золотаревском заказнике, что позволило российским военнослужащим выйти на участок административной границы Луганской народной республики. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские войска взяли под контроль участок границы протяженностью около километра.

    Марочко добавил, что после этого ВС РФ продвинулись северо-западнее Золотаревки. Он отметил, что такое продвижение российских сил нарушило логистические цепочки и ухудшило положение украинской группировки в районе мелового карьера южнее Белогоровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Юг» уничтожили пункт управления беспилотниками, склад боекомплекта и ударный дрон R18 ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка и Дылеевка, подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление, освободив населенный пункт Крымское в Донецкой народной республике, а российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Белогоровкой.

    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    3 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Названо давящее на психику украинских солдат оружие

    Оператор БПЛА с позывным «Родос»: Дроны оказывают психологическое давление на ВСУ

    Названо давящее на психику украинских солдат оружие
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны, используемые российскими военными, создают значительное психологическое давление на украинских солдат и повышают эффективность артиллерийских ударов, заявил оператор с позывным «Родос» из центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    Оператор с позывным «Родос» объяснил, что на дистанции до 15-20 километров от линии боевых столкновений противник постоянно находится под страхом атаки, этот психологический эффект делает фронт еще более опасным для украинских солдат, передает «Лента.ру».

    По его словам, дроны улучшают работу артиллерии и минометов, уменьшая расход боеприпасов и повышая точность ударов. «Родос» отметил, что без «глаз» дронов атакующие группы подвергаются большему риску, ведь они могут заблудиться или не заметить укрепления врага.

    FPV-дроны способны поддерживать штурмовые группы, устраняя угрозы вроде пулеметов, автоматических гранатометов и противотанковых ракет. Они также могут выводить из строя коммуникационные системы врага, уничтожая камеры и антенны, что снижает общую управляемость украинскими войсками. Специалист признал, что сейчас дроны не только бьют по противнику, но и доставляют на передовую еду и медикаменты.

    «Родос» считает маловероятным полное вытеснение людей с поля боя. Он подчеркнул, что дроны могут сохранить жизнь солдата, но не заменить его полностью. Человеческое участие в боевых действиях остается незаменимым, отметил оператор дронов.

    Ранее дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ, высаженных в лесополосе на Курском направлении.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    4 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    МИД назвал условия переговоров по Украине

    МИД заявил о готовности России к переговорам по Украине при решении проблемы нелегитимности Зеленского

    МИД назвал условия переговоров по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требуется решение юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору», – приводит слова Полищука ТАСС.

    Полищук заявил, что обсуждение может проходить на основе стамбульского документа 2022 года. Этот документ предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в нем говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на территории Украины. Должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД.

    Полищук подчеркнул, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты. В частности, речь идет о нелегитимности Зеленского и его указе о запрете переговоров с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной стартовали в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений . После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений.

    Президент России Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность. Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    3 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В Сумской области ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по подземному командному пункту ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка». Сообщается, что был атакован командный пункт оперативно-тактической группировки «Курск» в районе Барвинково.

    По предварительным данным, потери среди украинских военнослужащих могут достигать до 40 человек. Этот командный пункт использовался подразделением, которое получило приказ на атаку Курской области.

    Ранее подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных. Также российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом.

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.

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    3 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    Истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, средствами ПВО сбиты четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, семь американских снарядов РСЗО HIMARS и 199 беспилотников самолетного типа, в том числе 124 дрона вне зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожено 653 самолета, 283 вертолета, 42 338 беспилотников, 590 ЗРК, 21 007 танков и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 190 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 149 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Отметим, что ВС России уничтожили 64 танка и два самолета ВСУ в январе. В частности, 10 января сообщалось, что ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    3 февраля 2025, 12:49 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Уд и Охримовки в Харьковской области. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Боровой, Купянском, Загоруйковкой, Зеленым Гаей в Харьковской области, Новоегоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) и Ямполем в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 300 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожена станция РЭБ «Анклав».

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Дроновки, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Предтечино, Часова Яра, Дачного и Улаклов в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление. Было нанесего поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины около Дзержинска, Лысовки, Котлино, Димитрова, Успеновки, Ясенового и Андреевки в ДНР.

    Противник потерял до 520 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе шведский бронетранспортер Viking, и два арторудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополья и Днепроэнергии в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ под Малыми Щербаками в Запорожской области, Днепровским и Отрадокаменкой в Херсонской области.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины

    А в минувшие выходные ВС России нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    3 февраля 2025, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта

    Военный эксперт Рожин: Переход к корпусной структуре организации войск ВСУ столкнется с рядом проблем

    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта
    @ dpa/TASS

    Tекст: Алена Задорожная,
    Роман Крецул

    Украинское руководство рассчитывает использовать корпуса для наращивания сил на отдельных участках фронта. Однако для проведения реформы ВСУ придется решить проблему командования и разбросанности бригад по линии фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск.

    «Корпусная структура организации войск подразумевает наличие единой штатной системы командования. Она «покрывает» собой сразу несколько бригад, частей усиления и обеспечения. Таким образом появляется «модульный» механизм сборки соединений. Формирования легко вводятся и выводятся из подчинения корпусу», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «Российское руководство давно перешло к использованию данной структуры. Необходимые изменения плавно внедрялись в жизнь военных еще до начала СВО. В ВСУ же эффективность этой модели осознали лишь в период текущего конфликта. Однако стоит отметить: кое-что они успели изменить и до сегодняшнего дня», – напоминает эксперт.

    «В составе украинской армии уже имелись 10-й и 11-й корпуса стратегического резерва. Обладал противник и корпусом морской пехоты. То есть сведение бригад в единое формирование – процесс для них не новый. Офис Зеленского надеется, что за счет этой реформы эффективность войск значительно повысится», – считает он.

    «Однако в процессе перехода к новой структуре противник обязательно столкнется с целым рядом проблем. Главная из них – реорганизация руководства. Для командования корпусами им придется переводить офицеров, ранее занимавшихся управлением, например, в оперативно-тактических группах. А это очень разные вещи», – отмечает собеседник.

    «Скорее всего, ВСУ попытаются использовать корпуса в рамках наступательных действий. По оценке украинского руководства, изменения должны позволить им усилить давление на определенных участках фронта. Но учитывая степень «разбросанности» бригад противника по всей линии боевого соприкосновения, сделать это будет непросто», – заключил Рожин.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск. По его словам, соответствующие мероприятия уже начались, пишет ТАСС.

    Как отмечает Петр Черник, украинский военный эксперт, изменения призваны улучшить систему управления армией. При бригадной структуре (а именно такой в настоящий момент пользуются в ВСУ) семь-восемь подразделений объединяются в тактическую группу, которая «не является штатным подразделением».

    «В ней происходит постоянная ротация офицерского состава, что напрямую может снижать качество управления боем таких крупных подразделений. Поэтому пришли к выводу, что надо организовывать штатный корпус, который состоит из четырех-семи бригад со всей развернутой сетью управления», – пояснил Черник.

    В понедельник Сырский указал, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии. Главком отметил, что основные усилия в настоящий момент направлены на оборону. Операцию в Курской области он назвал «приоритетной». По его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

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    4 февраля 2025, 06:56 • Новости дня
    Посольство России предостерегло британцев от вступления в ВСУ
    Посольство России предостерегло британцев от вступления в ВСУ
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России рассматривают граждан Великобритании и других стран, вступающих в украинские войска, как наемников, которые не имеют права на статус военнопленных, сообщило посольство России в Лондоне.

    Российское посольство в Лондоне предостерегло граждан Британии от «поездок в зону специальной военной операции в любом качестве». В заявлении дипмиссии отмечается, что лица, не являющиеся гражданами Украины и берущие в руки оружие в составе ВСУ, будут считаться наемниками.

    Это лишает их права на статус комбатантов и военнопленных «в соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года (протокол I)». «Они рассматриваются Вооруженными силами России как законная цель», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Посольство подчеркнуло, что при попадании в плен наемников ждет уголовное преследование. Наемничество в России карается тюремным сроком до 15 лет.

    Российское диппредставительство акцентировало внимание на том, что открытые и завуалированные призывы присоединиться к проукраинским вооруженным формированиям следует воспринимать с максимальным скептицизмом. Причинами такой пропаганды в дипмиссии назвали огромные потери среди украинских войск и провал мобилизационных усилий.

    «Спонсоры и пособники этой кампании несут личную ответственность за судьбу иностранцев, которые поддаются их пропаганде и могут впоследствии погибнуть в зоне конфликта, а также за жертвы среди гражданского населения от рук иностранных наемников», – заявили в диппредставительстве.

    Посольство указывало, что украинская дипмиссия в Британии может участвовать в вербовке наемников, в то время как британское руководство не выражает особого недовольства подобной деятельностью на фоне своей вовлеченности в конфликт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, используя свои посольства для вербовки наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стало известно, что британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года. В феврале сообщалось, что снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, уничтожен на Украине ударом беспилотника. В январе СМИ сообщали, что бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, ликвидирован в Запорожской области после удара беспилотника.

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    3 февраля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже

    Песков назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже

    Кремль назвал чудовищной провокацией Киева удар ВСУ по интернату в Судже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный удар по интернату в городе Судже является чудовищной провокацией киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков охарактеризовал ракетный удар Вооруженных сил Украины по интернату в городе Судже как чудовищную провокацию со стороны Киева, передает ТАСС.

    Он отметил, что Министерство обороны уже сделало соответствующие заявления, подчеркнув, что добавить к ним нечего.

    Ранее Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных организаций осудить данный ракетный удар.

    Украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, пытаясь возложить ответственность на российскую армию.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, который подозревается по статье «терроризм» и которому грозит пожизненное заключение.

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    3 февраля 2025, 22:53 • Новости дня
    Один из лучших украинских операторов FPV-дронов ликвидирован в зоне СВО

    Украинские СМИ сообщили о ликвидации в зоне СВО командира подразделения БПЛА ВСУ «Острые козырьки»

    Tекст: Вера Басилая

    Один из лучших украинских операторов FPV-дронов и командир подразделения БПЛА «Острые козырьки» Антон Спицын был ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило украинское издание «Обозреватель».

    Издание пишет, что Спицын являлся одним из основателей и руководителем подразделения Нацгвардии Украины под названием «Острые козырьки», которое специализировалось на боевых действиях с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Острые козырьки» входят в состав одного из спецподразделений Нацгвардии Украины и известны своими операциями с использованием FPV-дронов. Спицына считали одним из лучших операторов таких дронов на Украине.

    Ранее российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции украинского летчика Дениса Василюка, считавшегося одним из лучших летчиков ВСУ.

    В марте 2024 года российские военные также уничтожили суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.

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    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    4 февраля 2025, 00:45 • Новости дня
    Reuters заявило о приостановке и возобновлении США поставок оружия Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены, внутри администрации США возникли разногласия по поводу продолжения военной помощи Киеву, сообщает Reuters.

    Поставки возобновились в выходные. Источники Reuters пояснили, что пауза была связана с внутренними дебатами в администрации президента Дональда Трампа по поводу политики в отношении Киева.

    Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от первоначального намерения прекратить всю помощь Украине, отметили два источника. Один из них, американский чиновник, подчеркнул, что в администрации существуют разногласия по поводу того, насколько США должны продолжать поддержку военных усилий Киева из своих запасов оружия.

    Белый дом пока не дал комментариев относительно этой паузы. Пока неясно, признает ли администрация Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок, заявило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, по данным Reuters, в последний год президентства Джо Байдена замедлили оказание помощи киевскому режиму, опасаясь эскалации. После прихода к власти Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

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    3 февраля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп потребовал «уравнять» вклад США и ЕС в поддержку Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байден на посту президента США не требовал от европейских стран увеличения финансирования помощи Украине, а «попросту раздавал средства» американцев, заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». «Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что его администрация ведет переговоры с европейскими союзниками, чтобы «уравнять» их вклад с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.

    Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми», и при этом выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

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    3 февраля 2025, 11:17 • Новости дня
    Российские военные нашли у ВСУ автоматы из Чехии с дефектом патрона

    Российские военные обнаружили дефект в чешских автоматах CZ на позициях ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие обнаружили на позициях ВСУ чешские автоматы CZ с частым дефектом клина патрона, что свидетельствует о проблемах с их надежностью.

    Российские военные, передает ТАСС, обнаружили на позициях Вооруженных сил Украины чешские автоматы CZ, которые оказались с дефектом клина патрона. Военнослужащий российской армии с позывным «Каспер» сообщил, что это оружие не обладает превосходством над российскими аналогами, а все выявленные экземпляры имели проблемы с патронами.

    «Каспер» также подчеркнул, что российские подразделения активно тренируются на полигонах для улучшения слаженности действий. В программу тренировок входят штурмы вражеских укреплений, занятия по тактической медицине и действия в условиях лесополосы. По его словам, лесополосы отличаются от городских боев ограниченным количеством укрытий и сложными условиями, такими как грязь.

    Он отметил, что в состав штурмовых групп входят стрелки, гранатометчики, пулеметчики и снайперы, если это позволяет рельеф местности. Штурм обычно предваряет артиллерийский обстрел, который корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оператор БПЛА с позывным «Татарин» добавил, что их задачи включают корректировку пехоты во время штурма и наблюдение за противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали отказываться от использования советского вооружения, включая автоматы и гранатометы. На Украине модернизировали автомат Калашникова, чтобы он был совместим с патронами НАТО. Эксперты отметили, что многие образцы оружия НАТО на Украине показали низкую эффективность в боевых условиях.

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