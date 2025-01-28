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Группировка «Юг» уничтожила пункт управления БПЛА на северском участке
Военнослужащие «Юга» уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов противника в районе Северска
Бойцы группировки «Юг» уничтожили пункт управления беспилотниками, склад боекомплекта и ударный дрон R18 ВСУ в районе населенных пунктов Белогоровка и Дылеевка, сообщили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, артиллеристы 2-й артиллерийской бригады, входящей в состав группировки «Юг», уничтожили пункт управления беспилотниками в районе населенного пункта Белогоровка, передает ТАСС.
Кроме того, артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады поразили склад боеприпасов ВСУ, расположенный в Дылеевке. Также в ходе разведывательной операции расчет БПЛА из состава 6-й мотострелковой дивизии обнаружил и ликвидировал ударный беспилотник R18, принадлежащий ВСУ, юго-западнее Белогоровки.
Также Минобороны сообщило об уничтожении 82-миллиметрового миномета ВСУ в районе Васюковки силами 2-й бригады войск группировки.
Накануне сообщалось, что в результате операций, проводимых российскими войсками на различных направлениях, ВСУ в течение суток потеряли свыше 1425 человек личного состава, 31 орудие полевой артиллерии и шесть боевых машин.