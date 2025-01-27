Tекст: Мария Иванова

В результате операций, проводимых российскими войсками на различных направлениях, ВСУ понесли значительные потери, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла удар по мотопехотной бригаде и бригаде теробороны ВСУ, в результате чего украинская армия потеряла до 15 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

В районе Харьковской области и Донецкой народной республики подразделения группировки «Запад» улучшили тактические позиции и уничтожили до 355 военнослужащих противника, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, а также три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение нескольким украинским бригадам в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевую машину пехоты и два орудия полевой артиллерии. Были уничтожены два склада боеприпасов.

На других участках, включая Великая Новоселка и районы в Донецкой народной республике, группировки «Центр» и «Восток» также нанесли серьезные потери ВСУ. Потери противника составили до 610 и свыше 160 военнослужащих соответственно, а также значительное количество техники, включая танк и самоходную артиллерийскую установку польского производства.

В Херсонской области группировка «Днепр» нанесла удары по двум бригадам береговой обороны и бригаде теробороны ВСУ, в результате чего были уничтожены до 35 военнослужащих, и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные группировка «Центр» нанесла удар по живой силе и технике семи украинских бригад, включая штурмовую бригаду «Лють» в ДНР.

ВС России за прошлую неделю освободили несколько населенных пунктов.