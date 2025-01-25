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    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован с юга и севера и рассечен
    ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 12:56 • Новости дня

    Группировка «Центр» нанесла поражение семи украинским бригадам

    Минобороны России сообщило о поражении семи украинских бригад группировкой «Центр»

    Группировка «Центр» нанесла поражение семи украинским бригадам
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Группировка «Центр» российской армии нанесла удар по живой силе и технике семи украинских бригад, включая штурмовую бригаду «Лють» в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции и нанесли серьезный урон семи украинским бригадам, включая «Лють».

    В результате боевых действий противник потерял до 550 военнослужащих и значительное количество техники, включая танк, пять боевых бронированных машин и четыре орудия полевой артиллерии.

    На Харьковском направлении войска «Север» нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе Волчанска, что привело к потерям в размере до 45 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Также подразделения «Запад» и «Юг» заняли более выгодные позиции, уничтожив сотни украинских военных и технику в различных районах Донецкой Народной Республики и Харьковской области.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся урон подразделениям ВСУ в районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области, уничтожив свыше 170 военных и несколько единиц техники.

    В свою очередь, группировка «Днепр» также нанесла поражение в Херсонской области, потеряв до 45 украинских военнослужащих.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS и 44 беспилотника.

    Минобороны также предоставило данные о ходе спецоперации в целом. С ее начала было уничтожено 652 самолета, 283 вертолета и более 41 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, было выведено из строя 590 зенитных ракетных комплексов и более 20 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

    24 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124 с техникой, когда его разгружали на военном аэродроме.

    Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

    Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

    По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

    «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

    Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

    Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

    «Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

    Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    24 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы группировки «Восток» сумели вскрыть украинскую оборону у Великой Новоселки, блокировав подразделения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Штурмовики разбили населенный пункт на две части и блокировали формирования ВСУ, указали в ведомстве, передает ТАСС. Бойцы установили флаг России на одном из зданий в центре населенного пункта.

    Продолжается подавление обороны противника, зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов ВСУ. Операции активно поддерживаются расчетами реактивной и ствольной артиллерии, а также операторами FPV-дронов.

    Отмечается, что Великая Новоселка является последним крупным рубежом обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Ранее источник сообщал, что российские войска заблокировали группировку ВСУ в Великой Новоселке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВС России предъявили ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке.

    Коментарии (9)
    25 января 2025, 06:43 • Новости дня
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Украинских военных обучали для нападения на Суджу на базе в Северном Йоркшире

    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Украинский военнослужащий по имени Валерий сообщил об обучении его и других солдат ВСУ британскими инструкторами на военной базе в Северном Йоркшире, передает РИА «Новости». По его словам, их готовили для нападения на Суджу в Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

    Видео, снятое на военной базе, показывает украинских солдат, отрабатывающих упражнения по штурму зданий и стрельбе. Валерий отметил: «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу».

    По словам посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника, подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область.

    Ранее сообщалось, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета. При этом обучение велось на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

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    25 января 2025, 04:07 • Новости дня
    В Киеве решили допросить главкома ВСУ по делу о защите Харьковской области

    ГБР готово допросить Сырского по делу о защите Харьковской области

    Tекст: Максим Попов

    Государственное бюро расследований Украины рассматривает возможность допроса Главкома ВСУ Александра Сырского в рамках расследования ненадлежащей обороны Харьковской области.

    Как заявила представитель ГБР Татьяна Сапьян, главком Сырский может быть допрошен по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Я не исключаю, что это возможно. Будут вовлечены в процесс в виде свидетелей или опроса абсолютно все, кого следствие будет считать нужным допросить, чтобы это могло прояснить полностью картину тех событий», — приводит агентство слова Сапьян.

    До этого сообщалось, что бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога. По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию на Харьковском направлении, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

    Ранее стало известно, что помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

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    24 января 2025, 21:56 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

    Подполье: В порту Южный в Одессе нанесен удар по объекту ВСУ, произошла детонация

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    В одесском порту Южный произошел удар по объекту украинских войск, за которым последовала детонация, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В одесском порту Южный произошел удар по объекту, принадлежащему вооруженным силам Украины. По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, ссылающегося на своего коллегу, взрыв сопровождался громкой детонацией, передает РИА «Новости».

    По его словам, на место выехало не менее восьми скорых. На месте происшествия работали экстренные службы.

    Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев заявил о нанесении ударов по пунктам управления и складам с боеприпасами вооруженных сил Украины в Запорожье.

    Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли восемь ударов по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    24 января 2025, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Москва не видит готовности Киева и Запада к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Разговоры о необходимости мирных переговоров звучат все громче, но никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним западных стран и киевского режима, не наблюдается, заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Напротив, продолжаются западные военные поставки ВСУ, идет разработка ультиматумов России, действует юридический запрет на переговоры, не решается вопрос легитимности украинской власти», – отметил он.

    По мнению российской стороны, это говорит об отсутствии реальной поддержки мирного процесса. При этом подход России к урегулированию не изменился, она готова к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий на земле и позиций.

    Эту позицию озвучивал президент России Владимир Путин в июне 2024 года.

    Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Российские войска заняли центр села Новоандреевка в ДНР

    Российские войска закрепились в центре Новоандреевки на западе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР, продвинувшись от освобожденного города Курахово, и заняли более половины населенного пункта.

    Российские войска успешно заняли центр села Новоандреевка на западе ДНР, передает РИА «Новости». Об этом заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

    По словам Рогова, военные сначала вошли в село, а затем быстро продвинулись к его центру, где и закрепились. Он уточнил: «Наши воины зашли в село и быстро продвинулись к его центру, закрепившись там. Половина села уже освобождена».

    Новоандреевка находится северо-западнее города Курахово, который ранее был освобожден российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат убедил сдаться тринадцать украинских военных в Курахово в ходе спецоперации, а командование ВСУ заминировало пути отступления для своих солдат, чтобы предотвратить их капитуляцию.

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    24 января 2025, 23:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили штаб с британскими инструкторами под Киевом

    Российские беспилотники уничтожили штаб с британскими инструкторами под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом, повредив важную инфраструктуру и ликвидировав британского наемника.

    Российские военные дроны совершили серию точечных атак на объекты в городе Бровары под Киевом. В результате были уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция, а также поврежден серверный центр. Среди пострадавших оказался штаб с британскими инструкторами, передает передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Донбасский партизан».

    По данным СМИ, в ходе атаки был ликвидирован британский наемник, а несколько иностранных специалистов получили ранения.

    Российские удары также повредили инфраструктуру аэродрома 39-й бригады тактической авиации в Житомирской области, где находившаяся техника была уничтожена.

    Ранее в Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.

    Также сообщалось, что вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    До этого сообщалось, что ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы.

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    25 января 2025, 11:58 • Новости дня
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован с юга и севера и рассечен
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован с юга и севера и рассечен
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке на западе ДНР рассечен на две части и блокирован с юга и севера, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на западе Донецкой Народной Республики рассечен на две части и блокирован с юга и севера поселка, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что штурмовые подразделения группировки «Восток» приступили к активным действиям по уничтожению противника.

    Он отметил, что в поселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов ВСУ.

    По словам Рогова, огневую поддержку штурмовиков обеспечивают расчеты реактивной и ствольной артиллерии, а также операторы fpv-дронов.

    Великая Новоселка является последним крупным рубежом обороны и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.

    Как ранее сообщало Минобороны, бойцы группировки «Восток» сумели вскрыть украинскую оборону у Великой Новоселки, блокировав подразделения ВСУ.

    Ранее источник сообщал, что российские войска заблокировали группировку ВСУ в Великой Новоселке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВС России предъявили ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке.

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    25 января 2025, 00:10 • Новости дня
    Суд повторно арестовал генерала ВСУ по делу о потери части Харьковской области

    Украинский суд повторно арестовал генерала Галушкина без права внесения залога

    Tекст: Максим Попов

    Бывший командир оперативно-тактической группировки «Харьков» Юрий Галушкин вновь арестован украинским судом без права внесения залога по делу о потери части территорий Харьковской области.

    Суд на Украине снова арестовал генерала ВСУ Юрия Галушкина по делу о потере части Харьковской области, теперь без права внесения залога. Ранее его освободили под залог в размере 120 тыс. долларов. Защита генерала намерена обжаловать решение суда, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    По версии следствия, в мае 2024 года Галушкин неправильно оценил ситуацию и действия противника, что привело к самовольному уходу бойцов 125-й бригады теробороны ВСУ с поля боя. Командиру также вменяют игнорирование разведданных и отдачу приказов, не соответствующих реальной обстановке.

    Депутат Рады Ирина Геращенко ранее выразила недовольство арестом генерала, обвиняя офис Владимира Зеленского в охоте на ведьм и попытках переложить ответственность за провалы на военных.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, включая аресты, санкционированные американскими структурами. По словам представителя ОП России Владимира Рогова, помимо Галушкина, среди задержанных значатся экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

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    25 января 2025, 03:44 • Новости дня
    США допустили использование российских активов для поддержки Украины

    США допустили использование российских активов для поддержки Украины

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа обсуждает возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок американского оружия Украине, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

    Келлог сообщил, что данный вопрос активно обсуждается в администрации, и президент США будет иметь возможность выбрать из нескольких предложенных вариантов, передает ТАСС.

    «Эта тема постоянно находится в центре внимания. Она всегда присутствует в нашей работе, поскольку мы стремимся предложить президенту США различные варианты для рассмотрения. Мы уже неоднократно обсуждали возможность использования замороженных российских активов для приобретения американского оружия», – цитирует агентство слова Келлога.

    Спецпосланник отметил, что предложенный подход не является единственным решением всех проблем, связанных с конфликтом в Украине, но заслуживает внимания. Он добавил, что это лишь один из аспектов, которые будут представлены на рассмотрение президента США.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    24 января 2025, 14:10 • Новости дня
    Рябков усомнился в возможности закончить конфликт на Украине за сто дней

    Рябков заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине за сто дней без реалистичного подхода США

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение конфликта на Украине за сто дней невозможно без реалистичного подхода США, а сигналы из Вашингтона пока не дают надежды на быстрое урегулирование, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По его словам, нынешние сигналы из Вашингтона не позволяют надеяться на быстрое урегулирование. Рябков также подчеркнул, что только с большей долей реализма со стороны США можно ожидать начала процесса урегулирования, однако его темпы предсказать пока сложно, передает ТАСС.

    «Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за сто дней, ни больше», – заявил Рябков.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение сто дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    24 января 2025, 22:01 • Новости дня
    На Украине сообщили о массовом дезертирстве бойцов157-й бригады ВСУ

    По меньшей мере треть военнослужащих 157-й бригады ВСУ покинули расположение части

    Tекст: Максим Попов

    Не менее трети военнослужащих 157-й отдельной штурмовой бригады ВСУ оставили расположение из-за отсутствия боевого слаживания и других внутренних проблем.

    Примерно треть военнослужащих 157-й отдельной штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули расположение части после того, как стало известно, что их отправляют на самые горячие участки фронта – Покровское и Кураховское направления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Hromadske.

    По информации издания, командование игнорирует обращения родственников военнослужащих, а официальные данные о потерях и случаях дезертирства не разглашаются даже анонимно. Тем не менее, по оценкам, самовольное оставление части может составлять не менее трети от общего числа военнослужащих бригады, что эквивалентно нескольким сотням или более тысячи человек.

    Одной из причин нехватки слаженности стало то, что бригада «разбирается на запчасти», когда солдаты направляются на разные участки фронта. Это дестабилизирует внутреннюю структуру и снижает боеспособность подразделения, отметили журналисты.

    Напомним, в конце ноября прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет военнослужащим, впервые самовольно оставившим часть, добровольно вернуться на службу. Закон предоставляет возможность возобновления контракта и получения всех положенных выплат и социальных гарантий для таких военных.

    Ранее СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина из-за сокрытия фактов самовольного оставления службы личным составом.

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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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