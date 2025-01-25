Минобороны России сообщило о поражении семи украинских бригад группировкой «Центр»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции и нанесли серьезный урон семи украинским бригадам, включая «Лють».

В результате боевых действий противник потерял до 550 военнослужащих и значительное количество техники, включая танк, пять боевых бронированных машин и четыре орудия полевой артиллерии.

На Харьковском направлении войска «Север» нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе Волчанска, что привело к потерям в размере до 45 военнослужащих и нескольких единиц техники.

Также подразделения «Запад» и «Юг» заняли более выгодные позиции, уничтожив сотни украинских военных и технику в различных районах Донецкой Народной Республики и Харьковской области.

Группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся урон подразделениям ВСУ в районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области, уничтожив свыше 170 военных и несколько единиц техники.

В свою очередь, группировка «Днепр» также нанесла поражение в Херсонской области, потеряв до 45 украинских военнослужащих.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS и 44 беспилотника.

Минобороны также предоставило данные о ходе спецоперации в целом. С ее начала было уничтожено 652 самолета, 283 вертолета и более 41 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, было выведено из строя 590 зенитных ракетных комплексов и более 20 тыс. танков и других боевых бронированных машин.